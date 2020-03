Földet ad a mencshelyi önkormányzat, hogy legyen elég zöldség a helyieknek

Az önkormányzati választáskor Szabó Zoltánt választották meg a falu polgármesterének, akitől sokan tartottak katonás természete miatt. Most, a koronavírus-járvány idején éppen ez az a következetes magatartás, amiért a falubeliek felnéznek rá, és követik utasításait.

A polgármester egykori katonatisztként pontosan tudja, mi az a vészhelyzet. Amikor Magyarországon az első megbetegedéseket regisztrálták, egy percig sem volt kétsége afelől, hogy itt nagy lesz a baj, és szigorúan meg kell követelni és be kell tartatni az emiatt meghozott szabályokat.

– Folyamatosan tájékoztatom a lakosságot, felhívásokat teszek közzé, igyekszem a hivatali teendők mellett a falu vészhelyzeti protokollját kialakítani – mondja Szabó Zoltán, aki azonnal intézkedett a buszmegálló rendszeres fertőtlenítéséről, megszervezték az időseknek és egyedülállóknak az élelmiszer-ellátását.

– Mindenki leadja a listáját, és miután a nagyvázsonyi bolttal megállapodtam, hogy minden megrendelést külön-külön készítsenek elő, ezzel is csökkentjük az emberi érintkezéseket – meséli a falu vezetője, aki rendszeresen egyeztet a vázsonyi pékséggel is arról, lesz-e elég kenyér. Ő ugyanis már azt is végiggondolta, hogy miképpen oldja meg, ha nem jut a mencshelyieknek a pékáruból.

– Pályázati pénzt nyertünk sütőkemence építésére, ami elvileg tavasszal elkészül a múzeumkert udvarán. Nagy baj esetén abban süthetünk kenyeret. A faluban él több nagyon ügyes háziasszony, aki tud dagasztani, kenyeret sütni. Amennyiben nem készülne el a kemence, akkor a sajátomban sütünk – mondja, majd hozzáteszi még, hogy nem tudni, milyen gazdasági hatásai lesznek a koronavírus-járványnak. Az idősebbek még emlékeznek rá, a háború milyen borzalmakkal, nehézségekkel járt, és bizony ilyenkor az élelem a legértékesebb. A falu határában lévő Kútkerteket mindig is művelték a falubeliek, és most ismét van erre lehetőség.

– Hogy lesz-e élelmiszerből hiány, nem tudni. Az viszont borítékolható, hogy jelentős áremelkedések várhatók. Ezért önkormányzatunk 20-25 család számára földet ad, ahol konyhakerti zöldségeket lehet termeszteni – ismerteti a nem mindennapi felajánlást.

A 250 lelkes falucska lakossága – a Halom-hegyi ingatlantulajdonosokkal, akik főleg a fővárosból menekültek vidéki házukba – a napokban jelentősen megnőtt. Ez a hirtelen létszámnövekedés még nagyobb felelősséget ró az önkormányzatra, amely így az ideiglenes lakókért is felelős.

– Most nem lehet szégyenlősködni, minden segítséget el kell fogadni. Mi Mencshelyen szerencsések vagyunk, mert, bár négy hónapja vagyok a hivatalomban, mindennap megkeres valaki valamilyen felajánlással. Többek között ennek köszönhető, hogy van új hirdetőtáblánk, amit egy, a falunkba költözött úriember készített el. Egy pár a Halom-hegyről öt csemetegyümölcsfát vásárolt az önkormányzatnak, amit már el is ültettünk. Van, aki ültetni való borsót ajánlott fel, és olyan is, aki tojásokat, tyúkot. Egy helybéli hölgy önkéntes segítőnek jelentkezett a veszprémi kórházba, ő Mencshelyen is segít egy egészségügyi szakemberrel együtt a bevásárlásban – sorolja Szabó Zoltán, akinek a helyi összefogás kapcsán mostanában sokszor eszébe jut a régi helyi mondás: Csomóra, mencshelyiek!