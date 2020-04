Folyamatos a tojástermelés és a boltok áruellátása, de az árak emelkednek

Felkészült a húsvétra a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége (Tojásszövetség), a koronavírus-járvány okozta krízishelyzet ellenére a magyar tojástermelés folyamatos, és az áruházláncok tojással való ellátása is biztosított. Pánikvásárlásra semmi ok a termelők szerint.

Szép Imre, a Tojásszövetség elnöke kifejtette, a magyar tojástermelés folyamatos, az áruházláncokkal szorosan együttműködve a magyar lakosság tojásellátása biztosított, húsvét előtt is lesz friss, magyar tojás a boltok polcain, ahogy egyik élelmiszer felvásárlására, úgy „tojásbespájzolásra” sincs szükség nagy tételben. Hangsúlyozta, a magyar termelők felkészültek, és igazodtak a mostani koronavírus okozta körülményekhez.

Az élelmiszer-előállítókra mindig, az átlagos hétköznapokon is szigorú higiéniai szabályok vonatkoznak. A tojástermelő gazdák a mostani helyzetre való tekintettel több fertőtlenítést vezettek be, több kesztyű, védőruha és maszk fogy. Ahogy az egészségügyben, az élelmiszer-termelési szektorban is a védőfelszerelés folyamatos biztosítására van szükség: a gazdák is mindent megtesznek, hogy ezeket beszerezzék.

A tojástermelők a munkatársak védelmében is extra intézkedéseket vezettek be: például a tojástermelési rendszerekben van, ahol a dolgozók több csapatra vannak osztva, nem találkozhatnak egymással, a feladataikat időben és térben egymástól elválasztva végezhetik, így megelőzhető az, hogy az esetleges megbetegedések miatt megakadjon a termelés. Arra is van példa, hogy a kieső munkaerőt a családi gazdaságok családon belül próbálják megoldani.

Az elmúlt hetekben a takarmányalapanyag-ellátásban volt fennakadás a határok lezárása miatt, de a kezdeti bizonytalanságok után sikerült helyreállítani a takarmányellátási láncot.

Mindeddig nem jelentettek olyan esetet a világban, ahol a koronavírus élelmiszer útján terjedt volna az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) állásfoglalása szerint.

– Az állammal közösen a tojástermelő gazdák mindent megtesznek annak érdekében, hogy az élelmiszer-ellátás zavartalan legyen. Hatalmas köszönet illeti az élelmiszerláncban dolgozókat: az élelmiszer-előállítóktól kezdve a rakodómunkásokon, áruszállítókon át a bolti dolgozókig, akik a sokkal megterhelőbb körülmények ellenére is biztosítják, hogy a hazai ellátás ne kerüljön veszélybe – emelte ki Molnár Györgyi, a Tojásszövetség titkára.

Az elmúlt két hétben átlagban 30–50 százalékkal több tojást igényeltek az áruházláncok. Ebben az időszakban most szinte mindennap olyan az élelmiszerboltok forgalma, mintha karácsonyra vagy húsvétra vásárolnának be az emberek. Egy „átlagos” húsvétkor mintegy 270–280 millió darab tojás fogy, ez az éves fogyasztás nagyjából 10 százaléka.

Drágul majd a tojás, az elmúlt két hétben 2–3 forinttal emelkedtek a termelői árak, hosszú távon pedig 5 százalékos termelőiár-emelkedésre lehet számítani. Ennek az az oka, hogy nőtt a nemzetközi szállítás költsége, emelkedett az importált takarmány-alapanyagok ára, és a forint–euró árfolyam sem kedvez az importnak.

– Ahhoz, hogy a lakosság tojásellátása hosszú távon is biztosítva legyen, az állatjóléti és beruházási támogatások rendszerének továbbra is zavartalanul kell működnie – jegyezte meg Molnár Györgyi.