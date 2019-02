Folytatnák a fejlesztéseket Takácsiban

Sikeres évet zárt Takácsi önkormányzata, amit három fontos beruházás megvalósítása mellett leginkább az szemléltet a legjobban, hogy a község mintegy 25 millió forint pénztartalékkal kezdhette meg a 2019-es esztendőt.

Vajda György takácsi polgármester a Naplónak nyilatkozva sportszerűen elmondta, 2014 őszén egy jól működő önkormányzatot vett át az új képviselő-testülettel. Kiemelte: 2018 különösen sikeres év volt a település életében, nagyon jól alakultak a helyi adóbevételek, miközben három eredményes pályázatnak köszönhetően régóta várt beruházásokat is megvalósíthattak.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül közel 46,5 millió forintból elvégezték a perei falurész teljes csapadékvíz-elvezető hálózatának rekonstrukcióját: többek között mintegy két kilométer előregyártott elemes burkolt árok és csaknem 1400 méternyi földárok kiépítése történt meg, illetve elhelyeztek száz darab kapubejáró-átereszt. Megközelítőleg 20 millió forintból teljes körű felújításon esett át Takácsi egyik legrégebbi, jelenleg közösségi házként és polgárőrirodaként funkcionáló épülete, továbbá több mint kétmillió forintból megszépült a falu orvosi rendelője.

– Meg kell említeni azt is, hogy tavaly egymillió forintból felújítottuk a sportöltözőt. Az új évet is optimistán kezdtük, hiszen 25 millió forint felhasználható forrással fordultunk át 2019-re. Idén szeretnénk bekapcsolódni a Magyar Falu Programba. Elsősorban útfelújításokat tervezünk, a 83-as számú főutat körülvevő utcák útburkolatainak rekonstrukciója prioritást élvez – jegyezte meg Vajda György. A polgármester úgy fogalmazott, a jelenlegi képviselő-testület és ő maga is folytatná a munkát a következő önkormányzati ciklusban, hogy biztosítsák Takácsi mostani fejlődési korszakának minél nagyobb kiteljesedését.