Fórumot tartottak a 8-as főút fejlesztéséről az iparkamaránál

A 8-as főút fejlesztéséről rendezett fórumot a kamarában a Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat csütörtökön.

Ezt ne hagyja ki! Terrorcselekmény történt 2006-ban

Ovádi Péter országgyűlési képviselő megnyitójában arról beszélt, egy városnak, egy térségnek az erősségét, fontosságát, élhetőségét nagyban befolyásolja az, hogy milyen infrastruktúra veszi körül. Az ennek kapcsán megfogalmazott célok Veszprémben kiemeltek. Ezért támogatták a 8-as és 82-es utak összekötő szakaszát, amely a remények szerint a jövő év végére elkészül. De ennek apropóján kapott zöld utat az új veszprémi völgyhíd ugyancsak, és ennek kapcsán újulnak meg a megyeszékhely belterületi útjai is, amire ötmilliárd forintot hagyott jóvá a kormány. Hangsúlyozta: épül a 8-as út déli elkerülője is, ám ezek mellett is vannak terveik.

Ovádi Péter kiemelte Kádártát és Gyulafirátótot, hiszen a tervek szerint elkerülő út épül majd, és a 82-es út forgalma nem terheli tovább az ott élők életét. Mindezt hamarosan kormányhatározat erősítheti meg.

Navracsics Tibor kormánybiztos szerint Budapestet leszámítva a középnyugati hazánk legfejlettebb régiója, minden szempontból. Ez a térség a legerősebb, az ország gazdaságának egyik motorja, hiszen olyan ipari centrumokat ad, mint Győr, Tatabánya, Szombathely, Székesfehérvár. Vagy olyan kulturális központokat, mint Sopron, Veszprém, illetve olyan turisztikai központokat, mint a Balaton északi partja, a Bakony, a Kisalföld és a Velencei-tó. A régió kitermeli a saját fenntartási költségeit. Hangsúlyozta, egy veszély fenyegeti a régiót, mégpedig az, ha nem engedik fejlődni. Ennek a régiónak nem az országon belül vannak versenytársai, hanem külföldön, a pozsonyi régió az, amelyik az EU nyolcadik legdinamikusabban növekvő térsége. Összehasonlításképpen: a bécsi régió a 25. Hogy fel tudjuk venni a versenyt, például utakra van nagy szükség. A régiónak három fő útja van: az M1-es, a 8-as és a 84-es. Ennek a három útnak a korszerűsítése Navracsics Tibor szerint elengedhetetlen, és már el is indultak a fejlesztések.

Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár előadásában először az országos közútkoncepcióról beszélt részletesen. Közúthálózatunk közel 33 ezer kilométer hosszú, melyből majdnem öt százalék jut Veszprém megyére. A gyorsforgalmi utak, csakúgy mint a vasút, főváros­centrikus. Tény az is, hogy míg 2010-ben három autópálya érte el az országhatárt, ez mára hétre emelkedett, ám néhány hét múlva újabbat adnak át (M30: Miskolc–Tornyosnémeti), amivel a Budapest–Kassa kapcsolat valósul meg.

A Fejér, Veszprém és Vas megyén áthaladó 8-as főútra térve kiderült, az elmúlt húsz évben 14 fejlesztést hajtottak végre ezen a szakaszon, amiből tíz jutott megyénkre. A fő hangsúly a Székesfehérvár–Veszprém szakaszon volt, azonban jelenleg is dolgoznak a kivitelezők a már említett 8-as és a 82-es összeköttetését szolgáló kétszer egy sávos úton. Mosóczi László elmondta, ugyancsak fontosak a litéri és a füredi csomópontok közötti felújítások is. Előkészítés alatt áll a csatári csomópont megújítása, de elrendelték a NIF Zrt.-nél a Herend–Devecser közötti szakasz fejlesztésének előkészítését is.