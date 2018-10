Gazdag a kínálat friss zöldségekből és gyümölcsökből a Veszprém megyei piacokon

A sütőtöktől kezdve az almán át a gesztenyéig választékos szezonális gyümölcs- és zöldségkínálat várja a vásárlókat a pápai piacon.

Ha szívesen vásárolnánk hazai terméket helyi és környékbeli termelőktől, vagy olyan friss gyümölcsöt és zöldséget szeretnénk venni, amit adott esetben előző nap szedtek le, bátran nézzünk körbe a piacon. Emellett a piacozás akkor is jó ötlet lehet, ha nem akarunk műanyag dobozba csomagolt árut vásárolni, mivel így lényegesen kevesebb hulladék keletkezik. Arról nem beszélve, hogy jóval személyesebb termelőtől vásárolni – jól tudják ezt, akik hosszú évek óta lelkes piacozók –, hiszen nemcsak az áru, hanem egy-két barátságos szó is gazdát cserél ilyenkor.

Friss csokor petrezselymet biztos, hogy szinte mindig találunk az árusoknál. Paprikából is bőséges a kínálat. Borbély Gáborné már régóta árusít a pápai piacon, ez alkalommal pritamin- és almapaprikát, paradicsomot, vöröshagymát, valamint burgonyát hozott.

Petrovicz Richárd is rengeteg szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínál a vevőknek, így burgonyát, hagymát, paprikát, paradicsomot, sárga- és fehérrépát, szőlőt, szilvát, körtét és almát. Utóbbiból kifejezetten nagy a kínálat, és az almadömping meg is nehezíti az árusok dolgát, hiszen értelemszerűen mindenki a saját portékáját szeretné eladni, amiből így az egyes standoknál arányaiban kevesebb fogy.

Petrovicz Richárd elmondta, most indul a gesztenye szezonja is, illetve sokan keresik a sütőtököt, és már egy-két Halloween-tököt is eladtak, bár erre természetesen az ünnep előtt mutatkozik majd a legnagyobb kereslet.

Így van ez a krizantémmal is: noha a pénteki piacnapon már szépen fogyott, a legtöbbet október utolsó napjaiban kapkodják majd el. Bár a virágárusok kiemelték, kár lenne a krizantémra csupán „temetővirágként” gondolni, hiszen manapság már rengeteg színben és változatban kapható, továbbá igazán dekoratív őszi virágos növény. Emellett pedig árvácskából is hatalmas a kínálat most a piacon, hiszen változatlanul népszerű ez a virágfajta is.

A friss zöldségek, gyümölcsök mellett érdemes alaposan szétnézni, hiszen igazi „kincsekre” is bukkanhatunk, találhatunk többek között diót, különféle mézeket, füstölt húsárut, illetve gyógynövénykészítményeket.