Gyorsan reagáltak a helyzetre: kényelmi szolgáltatást indított a pápai üzlet

Március első hetében indította el az élelmiszer-házhozszállítást egy pápai üzletlánc. A vevők, amellett hogy otthonról, kényelmesen elintézhetik a heti bevásárlást, kiválaszthatják a kiszállítás időpontját és a fizetési módot is, az árut pedig igény szerint akár a lakás bejáratáig vagy egészen a konyháig viszik számukra.

Molnár Ákos üzlettulajdonos lapunk érdeklődésére elmondta, a járványügyi veszélyhelyzetre reagálva gyorsan léptek: március elejétől telefonon, illetve az internetes közösségi oldalon adhatták le a rendeléseiket a vásárlók, az egyik járművüket pedig munkába állították a házhoz szállítások intézésére. Március végére már elkészült az a webshop is, amelyet igyekeztek minél átláthatóbbá tenni, hogy a vevők könnyen és gyorsan megtalálják, amire szükségük van.

Megtudtuk, a webshopban a teljes árukészlet fellelhető, de ha valaki nem talál valamit, a megjegyzés rovatban jelezheti, lenne-e lehetőség az adott árucikk beszerzésére. Így többek között medence és kerti grill után is érdeklődtek már a vevők, ennek megfelelően igyekeznek szezonális cikkekkel bővíteni a kínálatot, mutatott rá Molnár Ákos. Megjegyezte, ennek érdekében új beszállítókat is kerestek, és nyitottak többek között a kerti szerszámok, a kerti gépek forgalmazása felé.

Az üzlettulajdonos kifejtette, nagyon sok kedvező visszajelzést kaptak a házhoz szállítás elindításával kapcsolatban, hiszen ez kényelmes a vevőknek: akár vasárnap este összeállíthatják a megrendelést otthonról, beállítják órára pontosan, mikor szeretnék megkapni az árut, kiválaszthatják a fizetési módot, és igény szerint azt is kérhetik, hogy egészen a konyhájukig szállítsák a megrendelt árut.

A vevők köre rendkívül változatos a fiataloktól az idősebbekig. Molnár Ákos hozzátette, a szigorító intézkedéseket követően őket is utolérte a nagy roham, de előrelátók voltak, több raklap liszt­tel és olajjal rendelkeztek, az élesztő beszerzése azonban két héten át számukra is nehézkes volt. Szerencsére már mindent lehet kapni, és a vevők is kisebb intenzitással vásárolják az alapvető élelmiszereket, ezzel szemben újra nőtt az igény a kényelmi cikkek, az édességek iránt. Emellett heti ötször érkezik friss gyümölcs és zöldség az üzletlánc boltjai­ba, és természetesen húsárut is szállítanak, illetve maszk, kézfertőtlenítő és gumikesztyű ugyancsak kapható.

Molnár Ákos rámutatott, jelenleg az üzleteik számára a legnagyobb nehézséget a 9 és 12 óra közti időkorlát jelenti, amikor csak a 65. életévüket betöltöttek vásárolhatnak. Eb­ben az időszakban mindig drasztikusan visszaesik a vevők száma, mivel az idősek szeretik korán elintézni a bevásárlást, ahogy azt a járvány előtt is tették, így 10 óra után már nem nagyon keresik fel a boltokat. Az üzletvezető hozzátette, pozitívan tekintenek a továbbiakra, a házhoz szállítást pedig szeretnék később is megtartani.