Ha nyár, akkor Bakony és Balaton – Mi vonzza a tömegeket?

Görbicz Szilvia, a veszprémi Tourinform iroda munkatársának segítségével igyekeztünk a végére járni annak, mi lehet az oka, hogy a Bakony és Balaton térsége kiugróan magas statisztikai értékeket mutat turizmus tekintetében.

Jelenleg az MTÜ által kezdtek el bevezetni egy modern, digitális adatgyűjtő rendszert, az NTAK-ot, így várhatóan a KSH adatainál pontosabb statisztikát kaphatnak az érdeklődők. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) egy új, digitális adatszolgáltatási rendszer, amely lehetővé teszi, hogy valós időben legyen látható az országban található összes szálláshely forgalmi, statisztikai adata: azaz hány felnőtt, hány gyermek érkezett, honnan jöttek, mennyi időt töltöttek el, milyen szolgáltatásokat vettek igénybe és mennyit költöttek a belföldi és külföldi vendégek.

– A statisztikai mutatók vitathatatlanul azt jelzik, hogy Veszprém megye kiugróan jól teljesít a turisztikai szektorban, mely természetesen számos tényezőre vezethető vissza. A megye természetföldrajzi adottságai – a Bakony és a Balaton együttes vonzereje -, kulturális öröksége, sportélete, létesítményei, eseményei, kiállító terei együttesen eredményezik a magas látogatószámot. Az adottságokat persze ki is kell tudni aknázni, meglátni a lehetőségeket, melyekre a turisztikai szolgáltatásokat fel lehet építeni, illetve a turisztikai terméket el is kell adni, az utazóközönséget meg kell szólítani. Tehát az adottságokon és lehetőségeken túl a megye a megvalósításban, kiaknázásban is jól teljesít, ezt mi sem mutatja jobban, mint a megyeszékhely sikeres pályázata régiós összefogásban az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerésére – mondta el a Napló kérdésére Görbicz Szilvia.

A vendégéjszakák számához vitathatatlanul hozzájárul az üzleti célokból utazók magas száma is a megyében. – Ez az egyéb ipari ágazatok szintén magas teljesítményével függ össze, számos multinacionális vállalat üzemelteti leányvállalatát a megyében, amihez elengedhetetlen, hogy a gazdasági környezet a beruházások számára is kedvező lehetőségeket, feltételeket biztosítson. Az üzleti turizmusnak nagy szerepe van abban, hogy az egyéb attrakciók erősen szezonális vonzerejét némileg tompítsa, ezáltal a szálláshelyek kihasználtságában is egy egyenletesebb megoszlást eredményezzen. A magas vendégéjszaka szám mellett azonban kívánatos lenne az átlagos tartózkodási idő növelése – tette hozzá a szakember.

A Balaton húzóereje a szezonban egyértelmű. Azzal kapcsolatban, hogy mennyiben járulnak hozzá a megye más települései a kiemelkedő statisztikákhoz, Görbicz Szilvia elmondta, a megyei felosztást az új nemzeti szintű turizmusirányításban a turisztikai desztináció fogalma váltotta fel. – A turizmusfejlesztési törvény értelmében Veszprém megye turisztikailag kiemelt jelentőségű területei, települései a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térséghez tartoznak (a Balaton parti településeken kívül Veszprém, Eplény, Sümeg és jelentős bakonyi területek), így a térség további jelentős forrásokhoz jut kiemelt fejlesztési stratégiák megvalósításához.

A desztinációs felosztás értelmében is érzékelhető, hogy bár a Balaton turisztikai vonzereje kiemelkedő jelentőségű, ahhoz, hogy valóban egész évben vonzó desztináció lehessen, fontosak, sőt elengedhetetlenek a környező egyéb attrakciók. A megyeszékhely a vendégéjszakák számához természetesen nagymértékben hozzájárul, a nyári zenei fesztiválok alkalmával a városi szálláshely kínálat már alulmúlja a keresletet. Azonban más évszakokban is vonzó kulturális értékekkel rendelkezik.

Eplény és környéke a síarénának köszönhetően kiemelt jelentőséggel bír a téli hónapokban. Vendégéjszakák tekintetében Sümeg, Pápa, Tapolca, Ajka Várpalota is jól teljesít, míg az előbbiek inkább kulturális és természeti vonzerejük miatt, addig az utóbbiakra elsősorban az üzleti utazók nagy száma jellemző. Az elmúlt évek fejlesztéseinek, beruházásainak következtében azonban a Balaton szálláshely kínálatában (mennyiségi és minőségi kínálatát tekintve egyaránt) élen jár, Balatonfüred vezeti a rangsort. Így a szezonalitás ellenére is kiemelkedő helyet foglal el a megyei vendégéjszakaszám alakulásában – tette hozzá.

Felvetődik a kérdés, hogy a törekvések, hogy négy évszakossá változzon a Balaton, mennyiben valósult meg.

– A Balatoni Turizmus Szövetség már évek óta a Nyitott Balaton akcióval (őszi és tavaszi kampány) igyekszik a térség főszezonon kívüli programkínálatára is felhívni az utazók figyelmét. A Balatoni Regionális TDM Szövetség (szoros együttműködésben a helyi és térségi TDM szervezetekkel) alapvető célja megmutatni, hogy a Balaton Régió nem csak a nyári, fürdőzésre alkalmas időszakban jelenthet vonzó úti célt a turisták számára, hanem a tavaszi és őszi időszakban is képes olyan kínálatot biztosítani, amiért érdemes ideutazni. Ugyancsak a 4 évszakos Balaton kezdeményezések közül való a Balatoni KÖR létrehozása, melynek célkitűzése egy, a tó körüli értékvédelemre épülő egyesület megvalósítása. A KÖR tagjai a minőségi borászat és gasztronómia olyan képviselői, akik egész évben nyitva tartanak és várják a vendégeket. Céljuk, hogy helyi alapanyagokkal és helyi szolgáltatásokra építkezve teremtsenek egy olyan régiót, mely vonzó és élhető minden évszakban.

Az elmúlt évek szállodai beruházásai nyomán olyan sokoldalú wellness-, orvosi- illetve egészségmegőrző szolgáltatásokat nyújtó létesítményeket adtak át, melyek gyakran az alapszolgáltatásokon túl gasztronómiai programokat, kulturális eseményeket is biztosítanak annak érdekében, hogy minden évszakban megfelelő vonzerőt jelentsenek az utazni, kikapcsolódni, feltöltődni vágyók számára.

Az igazán 4 évszakos Balaton viszont alapvetően csak egy nagyobb régiós, desztinációs együtt gondolkodás eredményeként valósulhat meg, a térségi szolgáltatók együttműködése nyomán, nagy hangsúlyt fektetve a fenntarthatóságra és a minőségi szolgáltatásra – tette hozzá Görbicz Szilvia.

A szakember elmondta, a különböző célcsoportok megszólítására különböző eszközöket szükséges bevetni, hiszen a generációs különbségek minden korábbinál nagyobb eltéréseket jelentenek a fogyasztói igényekben, szokásokban és kommunikációs csatornákban. A legnagyobb hangsúly a digitális marketing eszközökre esik, melyek a leggyorsabb és leghatékonyabb csatornák, azonban fontos, hogy turisztikai vásárokon, a nyomtatott médiában, rádióban, televízióban egyaránt jelen legyenek. Veszprém megye esetében nagy potenciált látnak az EKF 2023 projektek megvalósulásában. Biztos abban, hogy hatalmas lendületet ad majd a térségnek, jelentősen megnő a turisztikai vonzerő. Ahogy az EKF 2023 projektek sikerének is sarkalatos pontja a térségi összefogás, a turisztikai szakemberek is a szolgáltatói együttműködések erősítésében látják a jövőt.