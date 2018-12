Három Veszprém megyei cég is elnyerte a dolgozóbarát elismerést

A Szerethető Munkahelyek Díj 2018-ban azt a 100 kis- és közép-, valamint 25 nagyvállalatot jutalmazza, amely őszintén elmondja, miért is jó náluk dolgozni. Az értékelések alapján a legszerethetőbb munkahelyek állatbarátok, és lehetőséget teremtenek az irodán kívüli munkavégzésre is. A legjobbak közé került cégek túlnyomó része szoftverfejlesztéssel foglalkozik, méretét tekintve pedig klasszikus kisvállalkozás.

A DreamJo.bs másodszor is meghirdette a Szerethető Munkahelyek Díj pályázatot, hogy megtalálják Magyarország legvonzóbb munkahelyeit. A kkv-k mellett idén már a nagyvállalatok is pályázhattak a versenyre, így minden szerethető munkahely felkerülhetett a térképre, cégmérettől függetlenül, és hírük eljuthatott a jobb munkahelyről álmodókhoz. A díj ehhez egy olyan ingyenes platformot nyújt, amelyen minden nevezőnek lehetősége volt kreatívan és őszintén bemutatkozni szavazóinak. A tavaly is több száz indulót megmozgató versenynek idén országszerte közel 700 vállalat indult neki, arról pedig, hogy közülük melyek kerüljenek a top 125 közé, több mint 20 ezer szavazat döntött.

Veszprém megyéből a Continental Automotive Hungary Kft., CAE Healthcare Kft. és a márkói Happ Fuvarozó és Szállítmányozó Kft. került a legszerethetőbbek közé – derült ki a cafepr.hu sajtóközleményéből. Az önkéntes zsűri azokat a cégeket találta a legszerethetőbbnek, ahova a kollégák bevihetik házi kedvencüket, ahol van lehetőség a táv- és otthoni munkavégzésre, illetve amelyik támogatja a munkával és a családdal töltött idő egyensúlyának megőrzését. Ezeken felül azokat a cégeket értékelték magas pontszámmal, melyek részletgazdagon mutatkoztak be munkáltatói profiljukon.

– A munkavállalók nagyra értékelik, ha egy cég hitelesen kommunikál magáról. Ez csaknem lefelezi a munkatárs-keresés költségeit – számolt be Balogh-Mázi Mária, a DreamJo.bs ügyvezetője, aki elmondta még, hogy a versenyhez használt profilokat úgy dolgozták ki, hogy a versenyzők a szokásostól eltérő kérdések mentén minél őszintébben tudják bemutatni magukat.

Arról, hogy ez mennyire sikerült, a szavazáson túl idén egy „Dolgoznék itt” gomb segítségével is nyilatkozhattak az érdeklődők minden nevező cég profilján. Az újítás segítségével így több száz leendő munkavállaló kerülhetett a szerethető cégek virtuális „kispadjára”, ahonnan első kézből értesülhetnek a munkalehetőségekről.

A top 125 közé került munkahelyek többségében szoftverfejlesztéssel foglalkoznak, de második helyre idén felzárkóztak a kommunikáció-marketing területen tevékenykedő vállalkozások. A tavalyi versenyhez hasonlóan a legjobbak közé főként az 50-nél kevesebb főt foglalkoztató kisvállalkozások kerültek. A 2017-es győztesek 85 százaléka gondolta úgy, hogy idén is megméretteti magát. Az áruszállítással és logisztikával foglalkozó márkói Happ Kft. is bekerült a szerethető munkahelyek közé. Ügyvezetője elmondta: a mai világban felértékelődött a munkavállalók szerepe egy cég életében.

Vállalkozásuk kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy náluk valóban jó legyen dolgozni. A cég családi vállalkozás, ahol vallják és őrzik a családi értékeket, és úgy bánnak a munkavállalókkal, ahogy szeretnék, hogy velük is bánjanak. Náluk rugalmas munkavégzésre is lehetőség van, modern környezetet teremtettek, változatos, kihívásokkal teli munkakörök vannak, és az átlagnál magasabb fizetések – mondta el a díj kapcsán Happ Olivér.

