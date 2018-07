Hazai szállodák: csekély áremelés, növekvő magyar forgalom

Kismérvű áremelésről, és dinamikusan növekedő hazai vendégforgalomról beszélt érdeklődésünkre Könnyid László, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) elnöke, a hévízi Hotel Európa Fit vezérigazgatója és Lenyel Ernő, a balatonfüredi Anna Grand Hotel ügyvezető igazgatója.

-Mindössze néhány százalékkal emelkedtek ebben az évben az árak Magyarországon, a szállodákban. Úgy gondolom, ez egy olyan mérték, ami szükséges, elkerülhetetlen, hiszen minden évben emelkednek a beszállítói költségek is, így drágább lesz sok minden, így többek között az alapanyagok, illetőleg a nyersanyagok. Mindig van áremelési hullám, ami nem kerüli el a szállodákat sem, amelyekbe szintén „begyűrűzik”, fogalmazott Könnyid László, a MSZÉSZ elnöke, a hévízi Hotel Európa Fit vezérigazgatója. Hozzátette, így végső soron az áremeléseket a fogyasztók, illetve a vendégek is érzékelik a szállodákban.

Az elnök arról is beszélt, hogy jól látható a belföldi vendégek egyre magasabb aránya a magyarországi hotelekben, ami érzékelhető Hévízen is, mely az előfoglalásoknál már megmutatkozott. –Megfigyelhető az, hogy a hazai vendégek száma egyre emelkedik, mely egy felfelé mutató trend, és ez nagyon pozitívan érinti a vendégforgalmat, fogalmazott Könnyid László.

Lengyel Ernő, a balatonfüredi Anna Grand Hotel ügyvezető igazgatója azt mondta, a jó idő a Balatonon kiváló dolog, mely idén jellemező volt az előszezonra, mely már akkor nagyon kedvezően érintette a vendégforgalmat: így jelentős volt hét közben is a foglalás, a hétvégéket pedig teltház jellemezte ezt a balatonfüredi hotelt. Évekkel ezelőtt ebben a szállodába fele-fele arányban érkeztek külföldi, illetve hazai vendégek, ma már jóval több magyar pihen a hotelben.

Ami az áremelést illeti, ennek mértéke egy-két százalékra tehető idén. Növekedtek többek között az élelmiszerárak, valamint emelkedtek a szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek is, mint például a víz és a villany. Költségeiket a hotelben próbálják szinten tartani, amelynek kedvez, hogy jelentős euró bevételük van. Lengyel Ernő kiemelte, komoly felújításokat végeztek, ezeket a munkálatokat a jövőben is folytatják, bővítési céljaik is vannak, mely újabb költségekkel jár majd, de az árak szinten tartására a jövőben is kiemelten figyelnek.