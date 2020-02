Hetek óta metszenek a szabadságpusztai gyümölcsösben

Január eleje óta metszik az almafákat Szabadságpusztán, a Veszprémi Mg. Zrt. gyümölcsösében. Sorban mindig ez az első, majd a meggy, végül a kajszi következik.

„Van egy 12 hektáros új telepítésű intenzív almaültetvényünk, ebben kezdtük a munkát. Itt még koronaalakító metszést csinálunk, bár kevés termés már lesz ezen az ültetvényrészen is, itt nem ez a cél. Elég nehéz dolguk volt az embereknek, a január folyton ködös, nyirkos volt, a vesszőkön négy-öt centis zúzmara képződött. Ennek a nagy része munka közben hullott le. Reméljük, hogy a február könnyebb lesz, időarányosan jól állunk” – mondta el lapunknak Lengyel Kálmán, a Veszprémi Mg. Zrt. gyümölcstermesztési ágazatának vezetője.

Az almametszést a cég munkavállalói csinálják végig, februárban a soron következő 48 hektárnyi meggy metszésére külsős munkavállalók is érkeznek. Az almát és a kajszit évente metszik, ahogy az új telepítésű meggyeket is. A termő meggyeket 2-3 évente célszerű megmetszeni, itt is erre törekszenek. Az almametszés első szakasza az öreg ültetvényrészen földről, karos ollóval történik. Másodszor egy traktorral vontatható platform gurul végig az ültetvényen, a fák tetejét erről metszik, így nem kell létrát vonszolni.

– A termés szabályozása már a metszéssel elkezdődik. Az almás termésűeknél ilyenkor januárra már nagyon szépen látszik, hogy melyik a virágrügy és melyik a hajtórügy. Látható, hogy mekkora termésalap van a fán – mondta el lapunknak Lengyel Kálmán, a Veszprémi Mg. Zrt. gyümölcstermesztési ágazatának vezetője. – Az intenzív, orsókorona-formánál az a célunk, hogy a fán lehetőleg csak egy- és kétéves ágrészek legyenek. A metszés ebből a szempontból egyszerű, a hároméves részeket eltávolítjuk. Egyéves hajtásokat csak nagyon indokolt esetben, ha nagyon rossz állású, akkor szedjük le. Az almára és körtére jellemző, hogy az egyéves vesszők eltávolítása intenzív növekedést indít be. Sokan jól megmetszik a fájukat, és nem almát ter­mesztenek, illetve almát is egy kicsit, de inkább csak vesszőket – tette hozzá a szakember.

Elmondta, hogy a fa tetejéről azért távolítanak el egyéves vesszőket is, de ezt az egészséges nedvkeringés biztosítása végett kell megtenni. Hektáronkénti tőszámtól függően egy fától 120–150 gyümölcsöt várnak, az az ideális, ha egy virágzatból egy alma nő meg. A szakemberek a metszéssel 150–180 virágrügyre korlátozzák a termést, mert ez biztonsági tartalékot is ad, ha virágzás körül jön még egy fagy. Virágzásban vegyszeres beavatkozással lehet még termést ritkítani. Ez a terméskorlátozás a gyümölcsök mogyoróméretéig lehetséges, utána már csak kézi beavatkozásra van lehetőség. Ilyenkor a dolgozók kisollóval levágják a felesleges termést.

Bár az ősz nagyon száraz volt, a november és a december meghozta az áhított csapadékot. Két hónap alatt 200 milliméter eső hullott. Januárban csak 10 milliméter körül esett, de a talajok feltöltődtek, nincs vízhiány. Bár nagy hidegek sem voltak, de a szakember szerint az őshonos kártevőket csak a hideg tizedelné, amely már a fákat is megviseli. A gyümölcsök közül a mandula és a kajszi genetikai mélynyugalmi állapota rövid, a korai enyhe időjárás hatására ezeknél beindul a nedvkeringés, ha visszahűl az idő, könnyen elfagynak.