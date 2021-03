Húszasával viszik a közelgő ünnep előtt a tojást

A szokottnál jóval több vevő van – jelentette ki Berencsi Gáborné, a tojás márkabolt üzletvezetője. És valóban, hosszú sor állt kedden délelőtt is a veszprémi bolt előtt.

– Ezekben a napokban, húsvét előtt vannak türelmetlenebbek is, de az elmúlt időszakot nézve ez nem is meglepő – mondta munkatársunknak, miközben természeten folyamatosan a vásárlókat szolgálta ki az üzletvezető. – Most, az ünnep előtt nem mentek fel az árak, ám egy jó másfél hónapja némileg igen. Az árak a mérettől függnek: az M-es például 37 forint, az L-es 41, de van 28-ért és 16 forintért is.

Persze a mintaboltban van jérce- és fürjtojás is, ízlése válogatja. De vannak táplálkozástól függő prémium termékek, mint E-vitaminos, vagy extra sárga. Van, aki a biotojásra esküszik, más a szabadon tartott állattól származóra esküszik.

– Öt-hatezer tojás fogy naponta, de érkezik a friss utánpótlás Bőnyből – tudtuk meg.

– Rendszeresen itt vásárolunk, és most húsvétra is itt szereztem be a szükséges tojást – mutatta munkatársunknak a két doboz tojást már a bolt előtt Gersicsné Fonalka Teréz, akinek egy fia van. – Ő Budapesten marad a barátnőjénél, mi pedig a férjemmel itthon ünnepelünk, úgy, mint mostanában, interneten tartjuk majd a kapcsolatot.

Elárulta azt is, hogy van egy kis kertjük és ha tehetik, kimennek a levegőre. De vissza a tojáshoz!

– Elégedett vagyok a veszprémi tojásárakkal – jelentette ki. – Mi napi fogyasztáshoz és süteményhez vesszük. Sütéshez nyolc-tíz tojás kell, meglátom, hogy mire lesz most ez elég, igaz, van még otthon tartalék. Festeni is szoktam, ám de így, hogy kisgyerek nincs a családban, nem is tudom… Ám az ünnep kedvéért talán mégis! Korábban jobban tartottuk a szokásokat, de legalább a sonka, a tojás még megmaradt az ünnepből, locsolóvendégek idén sem lesznek.