Idén diákmunkaerő-hiánnyal számolnak az iskolaszövetkezetek

Hamarosan véget ér a tanév, sok középiskolás, egyetemista és főiskolás azonban nem tétlenkedik a szünidőben. Utánajártunk, milyen nyári diákmunkák közül válogathatnak a fiatalok.

Temesi György, a Meló-Diák Iskolaszövetkezet területi igazgatója kifejtette, általában május végén, június első két hetében kezdenek el intenzíven érdeklődni a diákok a nyári munkalehetőségek iránt. Kiemelte, mivel a legtöbb gyár már leadta a létszámigényét erre a szezonra, folyamatosan várják a jelentkezőket. Megtudtuk, Pápán és környékén gyári összeszerelési és csomagolási munkákra, árufeltöltésre, illetve pénztárba egyaránt jelentkezhetnek a diákok. Emellett fagylaltárusításra ugyancsak lesz lehetőség.

– Egyértelműen az árufeltöltésre jelentkeznek legtöbben, de sajnos az ilyen jellegű, korlátozott létszámot igénylő munkák tekintetében nyáron előnyt élveznek azok a diákok, akik év közben délutánonként is „kisegítettek” már minket – hangsúlyozta Temesi György.

Miközben néhány éve még sok diák nehezen talált ma-gának munkát, addig mostanra akkora a munkaerőhiány, hogy a cégek kapkodnak a diákmunkások után – számolt be a Pénzcentrum.hu. A Meló-Diák Iskolaszövetkezet területi igazgatója megerősítette, idén munkaerőhiányra számítanak, főleg a 18 év feletti diákokból lesz kevés jelentkező. Temesi György hangsúlyozta, iskolaszövetkezetüknél a 16 év feletti, nappali tagozatos diákok jelentkezését várják, érvényes diákigazolvánnyal. A diákok minimum nettó 675 forintos órabért kapnak kézhez a munkájukért, emellett azonban a nyári munka jó lehetőség a tapasztalatszerzésre is, amit a későbbi foglalkoztatók előnyként értékelhetnek.

Pandur Bálint, a húszéves pápai diák már 16 éves kora óta tevékenykedik a Meló-Diák berkein belül. – Az iskolaszövetkezetben töltött első pár évemben dolgoztam gyárban. Eleinte csak egyszerű fizikai munkát végeztem, de az utóbbi két évben már logisztikai területen tettem próbát ugyanott, tehát a fejlődés lehetősége sem kizárt. Voltam egy helyi hipermarketben árufeltöltő és sajtpultos is. Emellett dolgoztam csomagolóként, és szinte minden, a környéken lévő nagyobb cégnél voltam már hosszabb-rövidebb ideig – magyarázta. Bálint megjegyezte, most sem hagyja ki a lehetőséget, hogy szert tegyen egy kis költenivalóra, szívesen végezne irodai munkát is.

– A diákmunkát azért tartom kitűnő lehetőségnek, mert fiatalon meg lehet tapasztalni, milyen a munka világa, ismeretségeket lehet szerezni, és el lehet kezdeni karriert építeni. Emel-lett minden ledolgozott hó-nap után izgatottan várhatod, mennyivel emelkedik a bankszámlád egyenlege, és tudod, azért a pénzért te dolgoztál meg, és ez nagyon jó érzés – fogalmazott a fiatal.

A nyári szünet közeledtével egyre többen keresik fel a Meló-Diák Iskolaszövetkezet veszprémi irodáját is. A legtöbb érdeklődő a 16-18 éves korosztályból kerül ki, sokan már most szeretnék bebiztosítani maguknak a nyári munkát – mondta Czuppon Gergő, a szövetkezet észak-dunántúli területi igazgatója. Hozzátette, Veszprémben az áruházi, raktáros, gyári és más könnyű fizikai munkák a legkelendőbbek, míg a Balaton partján a felszolgáló, konyhai kisegítő, recepciós munkakörök a legjellemzőbbek. Az egyetemisták szakmai gyakorlati munkákra is jelentkezhetnek. Czuppon Gergő kiemelte, mindenkinek az érdeklődési körének és kvalitásának megfelelő munkát tudnak ajánlani.

A diákok jellemzően bruttó 900-1000 forint körüli órabérre számíthatnak, a főként egyetemistáknak elérhető gyakornoki-szakmai munkákért ennél többet fizetnek a munkáltatók. A legnépszerűbb munkák között idén az áruházi munkakörök, a gyári és raktári lehetőségek és a gyorséttermi munkák szerepelnek, valamint a fiatalok szívesen vállalnak munkát a moziban is – jegyezte meg a területi igazgató.