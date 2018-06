Idén előbb kezdődött a szezon: már kapható a magyar dinnye

A meleg időjárás hatására a megszokottnál előbb, június végén már elkezdődött a magyar dinnye szezonja. A görögdinnye várható termésmennyisége 192 ezer tonna körül alakul idén – olvasható a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) honlapján.

Európa negyedik legnagyobb görögdinnyetermő területe található Magyarországon

A NAK közleménye szerint a magyar görögdinnye 40 százalékát exportálják a hazai termelők. Jelentős felvevőpiacnak számítanak a környező országok, valamint Németország és a Baltikum. Ez nem véletlen, hiszen Európa negyedik legnagyobb görögdinnyetermő területe található Magyarországon. A terület az elmúlt 15-20 évben ugyan csökkenő tendenciát mutatott, de az utóbbi két-három évben sikerült ötezer hektár körül stabilizálni.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A jelentősebb termelői körzetek Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés, Baranya, Tolna és Heves megye, a jászsági területek, a sárgadinnye terén pedig a Bács-Kiskun megyei régió. A sárgadinnye-termesztés azonban lényegesen kisebb volumenű, melynek közel száz százalékát hazai fogyasztásra szánják. Így sárgadinnyéből is mintegy 600 hektár területen, várhatóan 18 ezer tonna terméssel számolhatunk az idei esztendőben. A korábbi évekhez hasonlóan az agrárkamara idén is határozottan a magyar dinnye mellé állt. A lépéssel a köztestület célja kettős: egyrészt azt segíti, hogy friss hazai termény kerüljön a fogyasztókhoz, másrészt támogatja a minőségi árut termelő magyar gazdákat. Az elmúlt évek promóciós tevékenysége sikeresnek bizonyult: időjárástól és évjárattól függően már fejenként 13-15 kilogramm körül mozog az éves fogyasztás, míg 10 éve ez az érték nyolc-kilenc kilogramm körül alakult.

Horváth Vivien, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének (MDE) szóvivője a Napló kérdésére elmondta, idén szinte minden gyümölcsöt és zöldséget 10-14 nappal előbb takarítanak be a termesztők a tavaszi, nyár eleji meleg időjárásnak köszönhetően. Ebből adódóan június végén, július elején már nagy mennyiségben kapható lesz országszerte a magyar dinnye, mely a termesztők visszajelzései alapján egyértelműen keresett, hiszen a vevők visszajárnak, szeretik a megszokott minőséget.

Kereslet és a kínálat

Megtudtuk, a görögdinnye kilónkénti ára átlagosan 150–200 forint között mozog, egy kilogramm sárgadinnye pedig hozzávetőleg 250–300 forintba kerül, de természetesen a kereslet és a kínálat nagyban befolyásolja az idény során az árakat.

– A szezon június végén a békési dinnyével indult, augusztusra pedig beérik a szabolcsi dinnye is, amely nagyjából nyár végéig jelen lesz a piacon – emelte ki az MDE szóvivője. Mint mondta, a hazai dinnye népszerűsítésére egyedi matricát is készítettek, melyet eljuttatnak az egyesületi tagokhoz. A „magyar dinnye” feliratú címkén pedig nemcsak a hazai származást, hanem az adott termőkörzetet is feltüntetik, segítve a vásárlók dolgát. A vevők közül ugyanis sokakban felmerül a kérdés, honnan tudhatják, melyik a jó minőségű dinnye, illetve hogyan különböztethetik meg a külföldit a hazaitól. A matrica ebben nyújt segítséget.

Horváth Vivien hozzátette, a címke bevezetésének fontos része lesz az ellenőrzés is, de két-három éven belül már várhatóan kiforrja magát ez a módszer.

– Emellett július 14-én rendezzük meg a Nyitott dinnyeföldek napját. Ez egy országos esemény, több megyét, termelőt is érint. A program lényege, hogy játékos formában mutatjuk be a termelést és a dinnyeföldeket az érdeklődőknek, hogy lássák, mi történik, mielőtt eljut a boltok polcaira és az asztalokra a hazai dinnye – zárta a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének szóvivője.