Idén két részletben számíthatnak támogatásra az önkormányzatok

A kormány kifizeti az önkormányzatoknak az iparűzési adó „elvesztett” összegét. Kistelepülések vezetőit kérdeztük, hogy mit szólnak a jó hírhez.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A 25 ezer lakosnál kisebb települési önkormányzatok támogatásáról szóló rendelet szerint az önkormányzatok idén a kieső iparűzésiadó-bevételüknek összegével megegyező támogatást kapnak, amire két részletben, legkésőbb júniusban és októberben számíthatnak. Mint ismert, decemberben határozott úgy a kormány, hogy a veszélyhelyzetben leginkább sérülékeny mikro-, kis- és középvállalkozások helyi ipar­űzési adójának mértéke legfeljebb egy százalék lehet, akkor is, ha az önkormányzati rendeletben megállapított adó mértéke ennél magasabb. Határoztak arról is, hogy ezen vállalkozásoknak idén a helyi iparűzési adójuk felét kell megfizetniük, így a másik fele, ha nem is az önkormányzatoknál, de végül is a településeken marad.

A kedvezmény feltétele, hogy a vállalkozó február 25-éig nyilatkozzon a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóságnak arról, hogy mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e: nettó árbevétele vagy a mérlegfőösszege legfeljebb négymilliárd forint. Ha csak eddig tartottak volna a rendelkezések, az önkormányzatok jelentős bevételtől estek volna el, ám a kormány – ahogyan azt korábban ígérte – kompenzálja az önkormányzatokat, így nem járnak rosszabbul. Kíváncsiak voltunk, hogyan fogadták a hírt a Veszprém megyei településvezetők.

Mezőlak esetében Nagy Gábor polgármester elmondta, hogy a helyi iparűzési adóról szóló rendelet szerint két százalék volt az iparűzési adó mértéke. 2021-től a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében kettő helyett egy százalékban maximalizálódik az iparűzési adó mértéke a kormányzati döntés értelmében. A vállalkozások március 16-ig adóelőleget fizetnek a székhelyhez vagy telephelyhez tartozó önkormányzat számára. Amennyiben a NAV-nál február 25-ig nyilatkoznak arról, hogy a kedvezménybe eső vállalkozástípusokba tartoznak, akkor szereznek az adóelőleg vonatkozásában 50 százalékos adókönnyítési kedvezményt. Lényeges, hogy a nyilatkozat nem az önkormányzatnál, hanem kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az adóhivatal által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be, és azt a NAV küldi meg az illetékes önkormányzat részére. Mezőlakon 104 vállalkozást tartanak nyilván. A helyi iparűzési adóból származó bevétel teljes egészében önkormányzati bevétel.

– Az adóerő-képesség miatt eddig is több pályázati lehetőségtől és támogatástól elestünk, és saját bevételeinkből igyekeztünk működtetni, fejleszteni a települést. Természetesen a központi elvonások minket szintén érzékenyen érintenek, nem beszélve arról, hogy a járvány miatt a nagyobb cégeink gazdasági teljesítménye is elmarad a megszokottól, kevesebb iparűzési adóra számíthatunk tőlük. Ezért ennek a kompenzációnak kifejezetten örülünk, miszerint a 2021. évben kieső iparűzési adóbevételünkkel megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra automatikusan jogosultak leszünk. A Magyar falu program kínálta lehetőségek mellett ez a gesztus is egy mentőöv lehet a kistelepüléseknek. Kíváncsian várjuk a részletszabályokat – fogalmazott a mezőlaki faluvezető.

Révfülöp polgármestere, Kondor Géza elmondta lapunknak, hogy természetesen nem örültek az elvonásoknak, mint például a gépjárműadó, a nyári közterület-használati díjak kiesése, az idegenforgalmi adó felfüggesztése,

de a támogatások eddig is bőségesen pótolták más csatornákon kiesett bevételeiket.

– El kellett azon gondolkodnunk, hogy mi történt volna, ha a vírus miatt az egész nyári bevételünk kiesett volna, mint ahogy most ez sok síparadicsomban bekövetkezett. Ezt figyelembe véve 2021 tavaszán elsősorban a pályázaton már nyertes projekteket és a még járványügyi vészhelyzet előtt elindított építési munkákat valósítjuk meg. Közben természetesen terveztetünk és a ciklusprogramban vállalt ígéreteink realizálásán dolgozunk. Bízunk abban, hogy a nyarunk legalább a tavalyi sikereket hozza, és ősszel az alapos előkészítés után újabb kivitelezések indulhatnak. Nagy erőkkel készítjük elő a rózsakert egykori hangulatát visszaidéző felújítást, a sportpályán a kor követelményeinek megfelelő öltözőket, a szabad­idősportok kedvelőinek igényeit kielégítő létesítményekkel, szaunával, műjégpályával kiegészítve. A még nem szilárd burkolatú utak aszfaltozásának engedélyeztetési eljárásain dolgozunk. Amennyiben a kiesett bevételeinket kompenzálják, ismét bátrabban merünk önerős fejlesztéseket kezdeményezni, felvehetjük a járványügyi helyzet előtti dinamikus tempót. Takarékos gazdálkodásunk nem tette szükségessé megszorító intézkedések meghozatalát, a lakosság, a vállalkozók terheinek növelése szóba sem jöhetett – közölte a polgármester.

Jásd polgármestere, Győry Tünde mindezek kapcsán azt nyilatkozta lapunknak, hogy nekik nagy érvágás lett volna, ha az iparűzési adót egy az egyben elveszik tőlük, mert nem nagy a költségvetésük. Elmondása szerint az önkormányzatoknak sok olyan dolgot kell finanszírozniuk, amelyre nem jön támogatás a központi költségvetésből. Azt egyelőre nem látják, hogy mit jelent majd számukra a kormányzati kompenzáció. Már csak azért sem, mert költségvetésüket februárban állítják majd össze. Mint megtudtuk, 60 millió forintból gazdálkodik a település, az iparűzési adó három millió forintot jelent(ett) egy átlagos évben. Február 15-ig kell bevinniük a tervezett költségvetést a képviselő-testület elé, akkorra talán eltűnik több kérdőjel a 2021-es évvel kapcsolatban.

Ábrahámhegy polgármestere, Vella Zsolt úgy tájékoztatott, hogy nem számoltak a kompenzációs támogatással, de amennyiben realizálódna, akkor három utca évek óta húzódó felújítását végeznék el belőle. Összességében több száz méterről van szó a Jókai és az Árvácska utcában, valamint a Napsugár közben.