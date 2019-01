Igazi családi kirándulóhely lesz a Varázserdő-varázserő központ

Ünnepélyes keretek között letették az alapkövét a Varázserdő-varázserő turisztikai központnak. A település 254,5 millió forintos megyei TOP-támogatást nyert meg, melyet az önkormányzat mintegy 50 millió forinttal egészít ki. A beruházás nyár végére elkészül, ősszel pedig már várja a látogatókat, igaz, egyelőre csak próbaüzemben.

A program két pillérből áll, az egyik a rendezvényhelyszín. Az amfiteátrum újraépítésével egy közel ezer fő befogadására alkalmas nézőteret alakítanak ki, illetve egy kiszolgálóépületet, ahol pénztár, öltözők, fedett közösségi színtér, vendéglátóegység, raktár kap helyet. Az épület anyagaiban a vöröskő dominál.

A másik projekt az interaktív Varázserdő-varázserő turisztikai központ, amely rendkívül egyedi, igazi családi kirándulóhely lesz.

Az ünnepségen Hebling Zsolt polgármester örömét fejezte ki, hiszen egy újabb mérföldkőhöz érkezett el Alsóörs. Megköszönte a Veszprém megyei önkormányzatnak, Kontrát Károly országgyűlési képviselőnek és Vörösmarty Évának, a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnökének a munkáját, támogatását.

Kontrát Károly országgyűlési képviselő szerint Alsóörsöt az elmúlt négy–öt évben a folyamatos fejlődés jellemzi. Nagyon sok beruházás megvalósult, és ez a mostani projekt is egyike azoknak. Megjegyezte, hogy a településre mindig is jellemző volt a családias, békés, emberközeli légkör. A mostani fejlesztés – túl azon, hogy a helyi értékeket bemutatja – újabb vonzerőt jelent a községnek. Örömét fejezte ki, hogy a turisztikai látogatóközpontban a helyi vöröskövet is felhasználják építőanyagként.

Dobrosi Zsolt, a Stylus Építő és Üzemeltető Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a munkálatok tavaly ősz végén kezdődtek meg. Eddig szerencséjük volt az időjárással. Legelőször a már életveszélyes amfiteátrumot bontották el. Már látszanak a kiszolgálóhelyiségek alappillérei, melyek a tavasz folyamán elkészülnek. Maga a beruházás nyár végére befejeződik.

A beszédek után Kontrát Károly, Vörösmarty Éva, Hebling Zsolt és Dobrosi Zsolt egy időkapszulát helyezett el, majd letették a 300 millió forintos projekt alapkövét.