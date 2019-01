Izgalmas évet zártak Sümegen

Sümeg Végh László polgármester szerint, ha röviden kellene jellemeznie az ó-évet, azt mondhatná, hogy a város szempontjából nyugodt, mégis izgalmas, és mindenképpen gyarapodó esztendőt hagyhatnak maguk mögött.

Nyugodt, hiszen városunk továbbra is a béke szigete, köszönhetően a sümegi Rendőrkapitányság és a polgárőrség állományának. A város közbiztonsági helyzete évek óta kiemelkedő. Minden intézményünk biztonságosan működik, kiszámíthatóan áll a lakosság szolgálatában. Bár az év elején a betöltetlen háziorvosi praxisok miatt voltak nehéz hónapjaink, sikeresen úrrá lettünk a problémán, és 2018. május óta újra három háziorvos és két gyermekorvos áll a sümegi betegek rendelkezésére.

Fontos, hogy továbbra is minden rászoruló családnak tudtunk segíteni 2018-ban. A tavalyi évre is jutott továbbá egy fontos fejlesztés az oktatás területén, ugyanis szeptemberben útjára indult a sümegi szakképzés, asztalos és bolti eladó szakmákban. Tehát gyarapodó város Sümeg, hiszen az elmúlt évben már láthattuk fejlesztéseink, a korábbi néhány év pályázati munkájának kézzelfogható eredményeit. Ebben a ciklusban az uniós forrásokból több, mint három milliárd forint támogatáshoz jutott a város. Ennek köszönhetően elkészülhetett az Egészségház, amelyet júniusban birtokba vettek a felnőtt és a gyermek háziorvosaink. A sümegi önkormányzat épületeiben megvalósult az energetikai korszerűsítés.

A gimnázium, az általános iskolában, az óvodában és az Idősek otthonában napelemeket telepítettünk, illetve az Idősek otthona esetében az épület korszerűsítése, a nyílászárók cseréje is megtörtént – sorolta a polgármester. Szólt arról, hogy áprilisban ünnepélyes keretek között a város és a térség használatába adták az elkészült Tanuszodát, ezzel megoldódott a gyerekek úszásoktatása is. A több mint 1,8 milliárd forintos Püspöki Palota fejlesztés alapkőletétele júniusban történt, azóta szépen haladnak a munkálatok. Továbbá kívül-belül megújult a Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde épülete, így a gyerekek korszerű intézménybe járhatnak.

– Sajnos időközben volt egy csőtörés, amely lelassította a felújítást, de a szakemberek azonnal kézbe vették a helyreállító munkálatokat, melyet ezúton is köszönök nekik. A Fejlesztés az Ipari Parkban című pályázatunknál sikeresen lezárult év vége előtt a közbeszerzés, így nemsokára indulhat az építkezés. Lezárult a Csapadékvíz elvezető rendszer részleges rekonstrukciója a Petőfi és az Árpád utcában című projekt is. A fejlesztés eredményeként megvalósult Sümeg város belterületi csapadékvíz elvezető rendszere kiépítése, felújítása. Különösen örülünk annak, hogy a külterületi utak felújítására irányuló pályázat keretében öt külterületi út készülhetett el, 2200 méter hosszban aszfaltburkolattal.

Nem sokkal karácsony előtt elkészült a Rendeki utca felújítása, mintegy 300 méter új aszfaltburkolattal és autóbusz öblökkel – mondta a polgármester. A tavalyi évben egy sor pályázat előkészítése jutott abba a fázisba, hogy 2019-ben tovább folytatódhatnak a fejlesztések városunkban: a „Zöld város” projekt, a városi piac felújítása, a Tóth Tivadar utca kerékpározható tétele, a belvárosi körforgalom, a Fehérkövek kilátó terasz, hogy csak a legnagyobbakat említsem. Elmondhatjuk, már most alakul a 2019-es évértékelő! A sok munka mellett jutott idő a szórakozásra is. No persze immár hagyománnyá vált fesztiváljaink, a Gesztenyevirág, a Jakab Napok, a Himfy fesztivál fontos idegenforgalmi attrakciók és regionális jelentőségű rendezvényekké nőtték ki magukat. Adventi Jótékonysági forgatagunk pedig ötödik éve a városáért tenni akaró civilek sokaságát, illetve a jótékonykodni vágyó sümegiek tömegét mozgatja meg!

Úgy érzem, nagyot lépett előre a város, és ez a fejlődés még folytatódni fog, a sümegi emberek véleményének folyamatos kikérése mellett. Mert csak így érhető el, hogy városunk cselekvő és felelős emberek összetartó közössége legyen! Sümegiek közössége, akik immár nem csak hagyományaikra, városunk múltjára, hanem jelenére is büszkék lehetnek – mondta a polgármester.