Járványhatás: valószínűleg a hazai sípályákon fognak többen sportolni

Az, hogy mekkora lesz idén az egyre inkább az internetes rendeléseket előnyben részesítő karácsonyi bevásárlási láz, nagyban befolyásolja gazdasági kilátásainkat. Az aktuális helyzetről Hirholcz Ákos zánkai közgazdász adott tájékoztatást lapunknak.

– Nemrég újra felszállt egy tengerpartra induló járat a budapesti reptérről, és hetente egyszer a továbbiakban is szállíthat olyan utasokat, akiknek friss negatív koronavírustesztjük van. Ez most formabontó a fertőzésveszély miatt kialakult helyzetben. Emellett az idegenforgalmi cégek, a turizmushoz kapcsolódó szolgáltatók részvényeinek árai emelkedtek, mert már nagy az esély a hatékony oltóanyag mielőbbi alkalmazására. Mégis óvatos lennék a pozitív jóslatokkal ebben az ágazatban.

A kilátások még mindig bizonytalanok, naponta változhatnak. Arról hallani, hogy a németországi sípályák nem nyitnak ki, az ausztriaiak viszont a jelenlegi tervek szerint igen. Az biztos, hogy van egy réteg, amely szeretne végre a kedvenc helyeire elutazni, ha már az utóbbi időben ezt nem nagyon tehette meg. Ez hirtelen felfutást eredményezhet, de annak hamar vége is lehet. Akkor is, ha egyelőre a légitársaságok árai a tavalyihoz képest nyomottak, már azokon a járatokon, amik egyáltalán elindulnak – sorolta szakértőnk.

A zánkai közgazdász arról is beszélt a Naplónak, hogy a kereskedelem éves bevételének mintegy felét rendre a karácsony előtti időszak, az ajándékvásárlás adja. Ezúttal is többet költünk emiatt, mint más hónapokban, mégis most elmaradhatnak a megszokottól az e célra szánt összegek. Kérdés, hogy mennyivel.

Hirholcz Ákos úgy véli, mivel sokan elvesztették munkahelyüket a járvány miatt, s ha találtak is másikat, kevesebb a jövedelmük, a magyar lakosság nagy része tartalékol. Azért is csökkenti kiadásait, mert továbbra is bizonytalanok a vírus terjedésével, a gazdasággal kapcsolatos előrejelzések. A közgazdász szavai alapján a háztartások nem elköltik pénzüket, hanem félreteszik, amihez hozzátartozik az is, hogy otthon vagy bankszámlán tartják. Most szakértőnk szerint inkább utóbbiak mellett dönt a többség.

Megjegyezte: a harmadik negyedévi hazai gazdasági eredmények növekedést mutatnak a második negyedévihez képest – mivel nyáron lazábbak voltak a vírus miatti korlátozások –, ám a friss adatok elmaradnak az elmúlt év azonos időszakában tapasztaltaktól.