Aranyló kalásztengerben dolgoznak a kombájnok – Javában tart a betakarítás

Javában tart az őszi búza betakarítása Veszprém megyében, igaz, most néhány napra az esős időjárás megakasztotta a folyamatot. A termés mennyisége elmaradt a várakozástól.

Farkasdy Károlytól, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém megyei igazgatójától megtudtuk, az egyes területek között jelentős eltérések mutatkoznak a termésmennyiségeket tekintve: hektáronként 25 mázsától 70 mázsás hozamig jelentettek a gazdák.

Veszprém megyében az őszi árpa betakarításával gyakorlatilag végeztek a gazdák, akik a termésátlaggal általánosságban elégedettek.

– Az egyes területek között jelentős eltérések mutatkoznak a termésmennyiségeket tekintve: hektáronként 25 mázsától 70 mázsás hozamig jelentettek a gazdák. A termés nagyságát és minőségét jelentősen befolyásolta a csapadék mennyisége, a szemek nem teltek ki megfelelően. A felvásárlási ár szinte naponta változik az aratás előrehaladtával, és a vevők érdeklődése szerint jelenleg 55-58 ezer forint tonnánként, vevőktől és minőségtől függően – jegyezte meg Farkasdy Károly. Az agrárkamara megyei igazgatója hozzátette, az őszi káposztarepce betakarítása is javában tart, igaz, a terméshozam még a közepeset sem éri el. Zajlik a tritikálé és a tavaszi árpa aratása is, sajnos azonban itt is kevesebb a hozam a tervezettnél.

A statisztikákból kiderült, a megye több mint 110 ezer hektárnyi szántóföldjéből 7426 hektáron termelnek őszi árpát, 1031 hektáron rozst, 3494 hektáron tritikálét, 1686-on tavaszi árpát, 1377-en zabot, 9617-en őszi káposztarepcét, 137-en magborsót, legnagyobb mértékben pedig több mint 30 ezer hektáron őszi búzát.

– Az árpa aratása mellett most az aprómagokat is vágják, a bíbor betakarítása lassan kész, a mézontó füvet (facéliát) a napokban kezdték meg begyűjteni. Az őszi búza aratása is megkezdődött, de a termés mennyisége elmaradt a várakozásoktól. A takarmánybúzáért 60-61 ezer forintot, míg az étkezési búzáért 62-64 ezer forintot fizetnek tonnánként – ismertette Farkasdy Károly.

Csomai Géza, az Imár Bt. családi gazdaság vezetője a Naplónak elmondta, az őszi árpa és a repce, valamint a tavaszi árpa betakarításával ők már végeztek, jelenleg a búza aratása zajlik. A régóta várt eső a napokban megakasztotta a folyamatot, a hét második felében remélhetőleg tudják majd folytatni a munkát.

– Az árpa nálunk 50 mázsás termésátlagot hozott, amely, figyelembe véve a Bakonyalja talajadottságait, valamint az aszályos időjárást, nem is olyan rossz. Fontos, hogy a nedvességtartalma 12,5 százalék volt, vagyis szárítatlanul lehetett aratni. A repce tisztított mennyisége eléri hektáronként a 25 mázsát. Kedvezően alakult a növény nedvességtartalma, mely 6-6,5 százalékon maradt, így külön szárítani sem kellett – hangsúlyozta Csomai Géza.

A szakember hozzátette, a hideg tavasz, majd a forró, aszályos nyár nem igazán kedvezett a repce fejlődésének, a szemek nem nőttek megfelelően. A gabonafélék esetén azok hektolitersúlya közepes, vagy inkább elmarad a megszokottól. Ráadásul egy kalászon belül többféle fejlődési fázis mutatkozik.

Ebben az évben Csomai Géza gazdaságában a nyári aratási időszakra vonatkozóan 100 hektáron őszi káposztarepcét, 150 hektáron őszi árpát, 80 hektáron tavaszi árpát, 150 hektáron zabot, 350 hektáron őszi búzát termelnek, amelynek minőségét egyelőre nem tudja megítélni, jelenleg is zajlik a laboratóriumi vizsgálat, mely megállapítja, hogy kenyér- vagy takarmánygabona minősítést kap-e az idei termésre.

– Az üzemi átlagnál többre nem számítunk: 45 mázsa búzát tudunk hektáronként betakarítani – fogalmazott a gazda.

Az aratás nem jelenti a mezőgazdasági munkák végét, sokkal inkább egy ciklus lezárását. Csomai Géza elmondta, az aratás után minél előbb bálázni kell a szalmát, aztán tárcsázni a földet, hogy a következő vetés idején, augusztus 20. után az őszi káposztarepce magja megfelelő minőségű talajba kerüljön.