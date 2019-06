Jelentős fejlesztést valósított meg a mezőlaki autóipari vállalat

Többek között új, kétezer négyzetméteres gyártócsarnokot létesített és összességében mintegy 1,3 milliárd forintos beruházással bővítette gyártási kapacitásait az Adient Mezőlak Kft.

Az autóüléseket gyártó nemzetközi vállalat új mezőlaki gyáregységének átadásával kapcsolatban Nagy András megbízott gyárigazgató kifejtette: a beruházás során kétezer négyzetméteres üzemcsarnokot építettek 600 négyzetméter alapterületű kiszolgáló és irodahelyiségekkel. Az épülethez kialakítottak egy logisztikai pályaudvart is, továbbá megújították a gyáron belüli közlekedési útvonalakat.

A most átadott legújabb, negyedik mezőlaki gyártócsarnokban a legkorszerűbb technológia alkalmazásával prémium kategóriás gépjárművekhez készítenek magas minőségi elvárásoknak megfelelő ülés-alkatrészeket. Eddig három csarnokban mintegy nyolcezer négyzetméter alapterületen folyt a termelés, ez most a legújabb, 1,3 milliárd forintos fejlesztéssel tízezer négyzetméter fölé nőtt. A beruházás nyomán 2021-ig elég gyártóterületet áll rendelkezésre, miközben a helyszínre szabott építészeti megoldásoknak köszönhetően lehetőség van akár a további bővítésre is.

A csaknem 740 munkavállalót foglalkoztató Adient Mezőlak Kft.-nél legfőképpen ülésháttámlákat, ülésmagasság-állító rendszereket, ülésrögzítő mechanizmusokat és zárszerkezeteket gyártanak, amiket az Európai Unió összes országába, illetve Ausztrália kivételével a világ minden kontinensére szállítanak. Ezek a termékek olyan vezető autógyárak számára készülnek, mint például a BMW, a Daimler, a Ford, a Tesla, a Seat, a Toyota vagy éppen a Volkswagen. Az amerikai tulajdonú Adientnek Magyarországon Mezőlakon, Móron és Kecskeméten összesen több mint 3700 munkatársa van. Jelenleg a világ minden harmadik személygépkocsijába a vállalat által gyártott autóülés-alkatrészeket szerelnek be.

– Az autóipar talán az egyik leggyorsabban fejlődő, a legtöbb innovációt alkalmazó és az egyik legnagyobb üzleti terület a világon. Mezőlakon az innováció a hétköznapi rutin része. Ennek egyik emlékezetes és kiemelkedő eredménye volt, amikor mérnökeink a világon elsőként teljesen holtjátékmentes működésű ülésháttámla-állító termékcsaládot fejlesztettek ki. Új multifunkcionális üzemcsarnokunk megnyitása is tulajdonképpen egy ehhez hasonló innovatív lépés, amely lehetőséget biztosít számunkra, hogy a legkorszerűbb technológiát építsük be a gépjárművekbe – fogalmazott Nagy András.