Jelentősen nőtt a forgalom az idegenforgalmi irodáknál

Nyaralásunk során vízpartra, semmittevésre, esetleg aktív pihenésre, városnézésre vágyunk? Mely célországokba utazunk? Az idei nyaralási trendekről a legnépszerűbb utazási irodákat kérdeztük.

– A magyarországi idegenforgalom egyik meghatározó szereplőjének utasai körében nyáron elsősorban a vízparti üdülések a népszerűek – tájékoztatta lapunkat Molnár Anita, a nagy hagyományú utazási iroda kommunikációs menedzsere.

– Hazánkban egy úti célt a helyi attrakció, a minőségi szolgáltatást nyújtó szállás szintén vonzóvá tesz. A nyaralás időtartama a nyári hónapokban jellemzően egy hét, és a legnépszerűbb a főszezoni időszak – tette hozzá Molnár Anita.

Mint megtudtuk, a kereslet elosztásának megsegítésére az előfoglalásoknál az elő- és utószezoni időszakra különös hangsúlyt fektettek. Ennek köszönhetően egyre többen utaznak júniusban és szeptemberben is. Idén például az előre meghirdetett dátumokon felül június elején további két charter járatot indítottak Korfura, a görög szárazföldön pedig már május közepén elkezdték a szezont.

A külföldre látogatók elsősorban a közeli tengerpartokon töltik szívesen szabadidejüket. A veszprémi irodában – ami hasonlóan alakul az országos trendhez – a legkeresettebb úti cél Görögország. A Veszprém megyeiek a repülős utazásokat részesítik előnyben, és elsősorban a Jón-szigeteken, illetve Krétán töltik üdülésüket, míg autóbuszos utazás esetén a görög szárazföldre és szintén a Jón-szigetekre látogatnak el legszívesebben.

– Ebben a szezonban indítottuk el először barcelonai charter járatunkat, melynek töltöttségi mutatói igazolják, hogy jó döntés volt. Costa Brava, Costa Dorada ma már egyszerűen és színes szállásválasztékkal elérhető vendégeink részére, de továbbra is sokan választják Mallorcát. A közép-dunántúliak apartmanban vagy középkategóriájú szállodában szállnak meg legszívesebben. Előbbit önellátással, míg utóbbit félpanzióval veszik igénybe. Az adriai apartmanokat elsősorban autós, egyéni utasok veszik igénybe. Néhány éves nehéz időszak után ismét emelkedik a népszerűsége Egyiptomnak és Törökországnak – mondta el Molnár Anita kommunikációs menedzser.

Új trendként megemlítette, hogy egyre többen vágyódnak a meleg hónapokban a hűvösebb skandináv országokba, ez korábban nem volt jellemző. Ide inkább városlátogatás, körutazás keretében vagy luxus hajóúttal érkeznek ügyfeleik.

A kommunikációs menedzser közölte, megfigyelhetően egyre tudatosabban utazunk. Növekszik a korai döntéshozók száma, akik élve az előfoglalási kedvezménnyel, az akkor még széles utazási kínálattal, időben lefoglalják az elképzelésüknek, igényüknek megfelelő utazást. Visszatérni látszik a bizalom a szervezett utazásokhoz, ami több tényezőre is visszavezethető. Többek között a csomagtúrák kedvező ár-érték aránya és az azonnali, garantált helyek mellett az is fontos az emberek többségének, hogy utazásukat biztonságban tudják.

– A keresletnövekedéssel lépést tartva kapacitásunkat az előző nyári lekötésekhez képest közel 20 százalékkal növeltük. A megfelelő időben történt foglalásoknak köszönhetően pedig a töltöttségi mutatók is nagyszerűen alakulnak. Charter járataink teljes szezonra vetítve 85 százalékos, míg menetrend szerinti üdülő buszjárataink közel 90 százalékban betöltöttek. Ez egyben azt is jelenti, hogy számos dátumra már nincs szabad helyünk, és a korábbi évek látványos last minute-akciói is elmaradnak. Veszprémi irodánkban hasonlóan kedvezően alakulnak a foglalási mutatók, a megrendelések száma 32 százalékkal több az előző év ugyanezen időszakához képest – számolt be Molnár Anita.

Stileth Nikoletta, az egyik népszerű pápai utazási iroda ügyvezetője szerint minden utazási ügynökségnek megvan a saját specialitása, és a munkatársak személyes élményeik alapján szívesebben, eredményesebben, hitelesebben értékesítik az utazásokat. Az utasnak „fogni kell a kezét”, mert a legtöbben konkrét elképzelés nélkül térnek be hozzájuk.

A tizennyolc éves tapasztalattal rendelkező ügyvezető kifejtette, a török riviéra mintegy 70 százalékban viszi a foglalásokat, ide a főszezonban napi két gép repíti az utasokat. A második legnépszerűbb úti céljuk Egyiptom. A Balkán-félszigeten belül Görögországban, Albániában és Bulgáriában is sok utasuk nyaral, de Balit, Thaiföldet és Dél-Afrikát is választották közelmúltbeli utasaik. Idén is népszerű lesz Horvátország.

Évről évre növekszik a forgalmuk, valamint erős törzsutaskörrel rendelkeznek. Mint mondta, tavalyhoz képest erős, 30 százalékos növekedést tapasztalnak: eddig körülbelül 300 foglalásuk van, ami 1500–2000 embert jelent. A forgalmuk általában év végéig megduplázódik.

Megjegyezte, szívesebben utaznánk hosszabb időre, de a magyar piacon standard nyolc nap, hét éjszaka viszi a prímet, ugyanis így tervezik a járatokat. A nyári időszakban a repülőgépes és a buszos utazás 80–20 százalékban oszlik meg.