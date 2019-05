Karriernap Veszprémben: Azonnal kap munkát a targoncavezető

Napjainkban az egyik legkeresettebb szakma a megyében a targoncavezető. A vállalatok folyamatosan fejlesztik a logisztikai és raktárbázisaikat, ezért ügyes anyagmozgatókra is mindig szükség van. Kérdés, hogy a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben van-e elég jelentkező erre a feladatra.

A Veszprém Arénában rendezett karriernapon részt vett kiállítóként az egyik veszprémi, többek között targoncavezetők képzésével is foglalkozó, akkreditált felnőttképzési intézmény is. Schvéder Mihály ügyvezető igazgató szerint a piac jelenleg szinte korlátlan számban képes felvenni a targoncásokat, ennek megfelelően megnőtt az érdeklődés a tanfolyam iránt is. A targoncás képesítés megszerzésének két módja van.

– Az első esetben, ha valaki váltani szeretne, és jó megoldást lát abban, hogy saját költségén targoncás végzettséget szerezzen, majd így próbál meg elhelyezkedni. A másik lehetőség az, hogy már felvették az új munkahelyre, és akkor szerzi meg ezt a képesítést, hogy el tudja látni azt a feladatot, ami a munkaköréhez tartozik – tájékoztatott az ügyvezető. Fellendült a piac, de Schvéder Mihály szerint jóval több munkavállalót is fel tudnának venni a cégek.

A képzés iránt jellemzően inkább a férfiak érdeklődnek. Korban az egészen fiataloktól a váltani akaró középkorúakon át a már nyugdíjhoz közelítő korosztályokig. Utóbbiak általában a nehéz fizikai munkáról szeretnének váltani a targoncás állásra. Kiderült az is, hogy népszerű még a targoncázással rokon szakmának számító darukezelői, illetve földmunkagép-kezelői képzés is manapság.