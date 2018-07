Kevés a jó szakember a Balaton-parton

Remélhetőleg megérkezik a stabilan jó idő, és már a nyaralók is nagy számban itt vannak a Balaton-parton, de vajon a munkaerő biztosított-e kellő létszámban, és jelent-e a problémát jó szakembert találni? – tettük fel a kérdést az egyik, a témában érintett vendéglátósnak.

– Jelenleg talán nincs is olyan szakma ma az országban, ahol ez ne jelentene problémát. Szerintem a vendéglátásban a szezonalitás tekintetében ez hatványozódik. Mi még szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert a 16 fős létszámot (felszolgáló, pultos, szakács) egy-egy fő kivételével össze tudtuk szedni a partra – meséli az Almádiban, a Wesselényi strandon és Veszprém belvárosában vendéglátóegységeket üzemeltető Nagy Gábor.

Az ügyvezető elmondja még, hogy a hiányzó létszám pótlása csak-csak megoldható, de az, hogy szakmailag felkészült munkaerővel töltsenek fel minden pozíciót, már újabb kihívást jelent. – Szerintem, ha egyes vendéglátóegységek, jelen esetben mi is, megtaláljuk a megfelelő létszámot, sajnos nem biztos, hogy a szakmaiságot is úgy tudjuk képviselni minden esetben, ahogy azt szeretnénk. Hogy ez mikor áll helyre, az nagyon nagy kérdés. Ez talán egy évtizedes probléma, ami addig nem oldódik meg, amíg azok a szakemberek haza nem jönnek, akik tömegével vándoroltak ki az országból a jobb munkalehetőség reményében; amíg az itthoni bérek nem lesznek egálban a kinti bérezéssel, de ezt most még nem tudjuk elérni – vélekedik a tulajdonos.

Elmondja azt is, hogy emeltek a béreken és próbálják követni a kinti bérszínvonalat, de a lehetőségek korlátozottak. – Úgy gondolom, hogy jelenleg egy végzett szakács vagy felszolgáló már egész kellemes keresetet tud zsebre tenni a szezon végén, ha megfelelő színvonalat képvisel – fogalmaz. Kiderül az is, hogy bizonyos pozíciók betöltésénél segítséget jelent a diákmunkaerő. Például a fagyizóban, vagy kisegítőként megoldást jelentenek a nyári szünetben munkát vállaló fiatalok. A szezonra végül a létszámot teljesen feltölteni Borsodból, illetve az északi megyékből érkező munkavállalókkal sikerült. Számukra azonban szállást kell bérelni és még a fluktuációval is számolni kell, mert van, aki egy-két hét után továbbáll. A megyeszékhelyen pedig az utcazene-fesztiválon beugró munkaerővel sikerült megoldania a vállalkozásnak a kitelepülést.