Kevés termett, ezért drága a kajszibarack

Nem kizárt, hogy az elmúlt tíz-tizenöt év leggyengébb kajszitermését szüretelhetjük idén – mondta a Világgazdaságnak Apáti Ferenc, a FruitVeB Magyar Zöldség-gyümölcs Szakmaközi Szervezet alelnöke.

A gyümölcs termése évjárattól függően 10 és 40 ezer tonna között váltakozik, és idén egészen biztosan ennek a sávnak az alján lesz. Az alacsony termésmennyiség oka a tavaszi fagy. A korai fajtákat szinte teljesen „kivégezte” a március elsején tapasztalt mínusz 20–24 fokos hideg, ugyanis a kajszi rügyei akkor már elkezdtek duzzadni, egyes fajták két hétre voltak a virágzástól.

A terméskiesés egy­aránt jelentős a Dunántúlon, Dél-Magyarországon, illetve a Duna–Tisza köze déli részén. Egyedül az észak-magyarországi termőtájakon pusztított kevésbé a fagy. A közép- és késői érésűekből ugyan lesz értelmezhető mennyiség, de ott is gyengének nevezhető a hozam.

Apáti Ferenc szerint ennek megfelelően magas árak lesznek, a friss kajszi termelői ára az elmúlt években tapasztalt 200–450 forintos intervallum felső harmadában, 350–400 forint között várható.

Ilyenkor még bőségesen van a magyar piacon olasz és spanyol kajszi 800 forintos áron, július dereka után viszont ezek eltűnnek. Pálinka-alapanyagnak ugyanakkor az importkajszi nem jöhet szóba, már csak az ára miatt sem. Apáti Ferenc szerint ezeknek az ízük, a cukortartalmuk és a cukor–sav arányuk sem feltétlenül alkalmas jó pálinka készítésére.

Az őszibarack esetében egy fokkal jobb a helyzet, mint a kajszinál, de ott is gyenge termés lesz. Az utóbbi években jellemző volt a 10 és 60 ezer tonna közötti termés, az idén várhatóan nem haladja meg a 20 ezer tonnát.

A meggyszüret is nagyon rövidnek ígérkezik, nagyjából négy hét alatt lefut, július első hetében vége is lesz. A termés nagy, a minőség viszonylag gyenge, mert az elmúlt egy-két hétben rengeteg csapadék hullott, a fák és a gyümölcsök pedig annyi vizet vettek fel, hogy hasad, reped a meggy, és relatíve alacsonyabb a cukor- és szárazanyag-tartalma – mondta a Világgazdaságnak az alelnök. Emiatt a konzervipar is küszködik, mert a repedezett gyümölcs nem megfelelő, érzékenyebb, ezért gyenge a minősége.

A pápai és környékbeli gyümölcsösökben is komoly gondot okozott a március eleji fagy. Egy pápakovácsi család kertjében emiatt idén egyáltalán nem hozott gyümölcsöt a kajszibarackfa, de néhány kivételtől eltekintve a járás többi részén sem jobb a helyzet.