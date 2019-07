Kevesebb és drágább idén a görögdinnye

A szokásosnál később, de megkezdődött a hazai dinnye szezonja, az áruházláncok mellett a zöldségeseknél és termelőktől is kapható a gyümölcsféle.

A május elején tapasztalt tartós hideg miatt ért be később a hazai dinnye, mondta el Kovács István dinnyetermelő, aki már több mint harminc éve árulja a lédús gyümölcsöt a megyeszékhelyen. A Tolna megyei Kajdacson öt hektáron dinnyét termesztő gazda július 13-án kezdte el szüretelni a termést.

Kovács István hozzátette, a májusi hideg sok palántát tönkretett vagy visszavetett a fejlődésben, ezért az országban sok helyen akár ötven százalékkal is alacsonyabb lett az idei termésmennyiség. A magas árat részben ez, részben pedig az import csökkenése magyarázza. A termelő szerint mindig a görögdinnye a keresettebb, de a szezon elején – amikor hagyományosan drágább a gyümölcs – még nincs olyan nagy különbség a sárga- és görögdinnye iránti kereslet között, mint később, amikor olcsóbban kínálják a termelők a portékát.

Kovács István arra is kitért, tapasztalata szerint több kistermelő utánpótlás híján abbahagyja a gazdálkodást, mert a fiatalok közül kevesen veszik át a stafétát. – A dinnyeter­mesztés munkaigényes fel­adat, ami sokakat elriaszt. A szezon számunkra március közepén kezdődik az ültetéssel, palántázással, és szeptemberben végződik, amikor leérik az utoljára ültetett dinnye. Ebben a félévben viszont minden nap reggeltől estig foglalkozni kell a dinnyével – magyarázta. A szakembert arról is kérdeztük, a korábban leginkább elterjedt egyszínű zöld héjú görögdinnyét miért váltotta fel a csíkos héjú változat. – A csíkos dinnye termelése egyszerűbb, mert ellenállóbb a betegségekkel szemben, és kevésbé kényes a napégésre is. A másik oka, hogy egy kicsivel édesebb, mint az egyszínű zöld héjú fajta – tette hozzá. Kovács István elmondta, amennyiben elegendő csapadék lesz a következő hetekben, akkor szeptember elejéig kitart a hazai dinnye szezonja.

A görögdinnye termőterület mintegy 10–15 százalékkal, 4000–4200 hektárra csökkent az országban idén tavalyhoz képest, a gyümölcs szedését pedig munkaerőhiány hátráltatta. A görögdinnyéből itthon évente 140 ezer tonna, vagyis fejenként 14–15 kilogramm fogy.