Kitűnőek a balatoni borok! – mondták francia szakemberek Füreden

Nemcsak a nedűk minőségét, a különleges bio- és vegánborokat, hanem a Balatonfüred-csopaki borvidék impozáns szőlőültetvényeit is dicsérték francia borászatok vezetői, akik nemrég Balatonfüredre látogattak.

A Nantes közelében fekvő Loire menti, háromezer lakosú St. Florent-Le-Vieil város környékéről érkeztek a borászok Balatonfüredre; a francia település 21 éves testvérvárosi kapcsolatot ápol Tihannyal.

A háromnapos látogatás célja az volt, hogy megismerjék a francia borászati vezetők a gasztroturizmus és a borászatok együttműködését, ami jellemző Balatonfüred, Tihany, illetve a környék idegenforgalmára.

A 12 tagú küldöttséget Hári Lenke, Balatonfüred alpolgármestere, Tósoki Imre, Tihany polgármestere, valamint Gyukli Krisztián borász, a Rizling Generáció Egyesület elnöke köszöntötte, és beszélt egyebek mellett a térség borászatáról, ehhez kapcsolódó rendezvényeikről, illetve a legismertebb szőlőfajtákról, az ültetvényekről.

A francia vendégeket a Rizling Generáció tagjai, akik a Balatonfüred-csopaki borvidék fiatal borászai, kalauzolták a borvidék különböző borászataiba, éttermeibe és szőlőültetvényeibe, valamennyien elragadtatással beszéltek a látottakról, dicsérték a kitűnő ételeket és italokat, a szépen művelt ültetvényeket, a vendégszeretetet.

Gyukli Krisztián borász üdvözölte az együttműködést, ugyanis az elmúlt két évben a Rizling Generáció tagjai megtekintették a Loire-völgy menti borászatokat, most pedig az egyesület mutatta be a balatoni régió sajátosságait. A vendéglátók esténként a francia és a magyar borok bemutatása mellett borkóstolókat is szerveztek. A francia-magyar borászati kapcsolat jövő nyáron Franciaországban folytatódik, ahol rangos borversenyen vehetnek részt zsűritagként a Rizling Generáció fiatal borászai.