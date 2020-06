Kitűnőek a paloznaki borok

Egyre több fiatal érdeklődik a szőlészet és borászat iránt a kistermelők családjaiban, hangsúlyozta Englert Dezső, a Balatonfüred-Csopaki Borvidék-, és a Paloznaki Borklub elnöke a 30. Paloznaki Borverseny apropóján, a közelmúltban, ahol a szakmai zsűri elnöke volt. A versenyt az önkormányzattal együtt szervezte meg a klub.

A járványhelyzet miatt később, de annál nagyobb sikerrel rendezték meg Paloznakon a kistermelők borversenyét, amire már 30. alkalommal került sor. Englert Dezső örömmel beszélt arról, hogy a versenyre 30 kistermelőtől összesen 60 bor érkezett, amiből 43 fehér-, hét rozé-, nyolc vörös-, kettő pedig gyöngyöző bor volt. A fehérborok zöme, összesen 24 olaszrizling volt, ugyanis a falunak, illetve a térségnek ez a zászlósbora.

Egyre több és kitűnőbb minőségű a vörösbor is, a nyolcból három is aranyérmet kapott, a többi pedig ezüstöt. A héttagú zsűri végül 14 arany-, 29 ezüst-, és 13 bronzérmet osztott ki, emellett négy emléklapot is átadott, ami az elnök szerint nagyon jó minőséget jelez. –Örvendetes, hogy a borok több mint kétharmada szép, tiszta volt. Ezt vártuk is, mert tavaly nagyon szép termést takarítottak be a gazdák, fogalmazott Englert Dezső. Beszélt arról is, hogy már hatodik éve készíti el az önkormányzat a falu borát a borverseny hét aranyérmes olaszrizlingjéből, amit kivételes alkalmakkor kínálnak, illetve ajándékoznak.

A kistermelők azon vannak, hogy minél jobb bort állítsanak elő, és családjaikból egyre több fiatal érdeklődik a szőlészet, borászat iránt. Korszerű borkészítési technológiákat alkalmaznak, így időben szüretelnek, figyelik az erjedést, a hőmérsékletet, nagy gondot fordítanak a fejtésre, derítésre, illetve a szűrésre. Figyelnek nagyon a tárolásra is, ami szintén a minőséget szolgálja, ugyanis saválló tartályokra cserélték a régi boroshordókat. Paloznakon és környékén 15-20 hektár körüli szőlőültetvény van, ami kistermelőké, illetve családi gazdaságoké.

Az elmúlt tíz évben a régi 40-50 éves ültetvényeket kivágták, és nem mindegyik helyére telepítették újakat. -Bízva a további támogatásokban reményeink szerint egyre több telepítés lesz Paloznakon és a térségben, ahol a kimagasló minőséghez adott a környezet is, a szép, napsütötte lankák, valamint a kitűnő talaj. Az itteni borok méltán előkelő helyen állnak a Zánkától Balatonvilágosig húzódó Balatonfüred-Csopaki Borvidék nedűinek ranglétráján, vélekedett az elnök. A paloznaki borverseny végén Rajnai Árpád jóvoltából finom balatoni halászlével lepték meg a megjelenteket.