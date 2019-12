Komáromból hozzák Veszprémbe a friss, élő halakat

Kovács József dél körül érkezett meg az új szállítmánnyal a városszéli hipermarket elé, ahol már sokan várták a friss árut: harcsát, busát, pontyot és kárászokat. A társaság a komáromi Bocska-tóról viszi az élő halat karácsony előtt Esztergomba, Tatára, Tatabányára, Oroszlányba, Székesfehérvárra és Veszprémbe is.

Ezt ne hagyja ki! Várd a vendégeket a legédesebb aprósüteményekkel az ünnepek alatt!

– Jó minőségű a hal, és az ára sem változott tavalyhoz képest, ezért nyilvánvaló, hogy mindenki ezt a magyar halat akarja vinni – vélekedik az árus. Kovács József elmondja azt is, hogy a vásárlók leginkább a pontyot veszik, illetve sokan visznek a busából is, mert az meg olcsóbb. A drágább harcsát kevésbé keresik, mert egy négy kiló körüli jószág költségesebb a pontynál, de azért az is fogy. A pontyok 2,5 kilogrammtól kezdődnek, ezek az átlagos méretű uszonyosok a legjobbak halászlének, de rántani, vagy sütni is lehet őket – mondja, majd hozzáteszi még, hogy úgy tapasztalja, népszerűbb lett a halfogyasztás, de még mindig karácsonyra vásárolnak sokat az emberek.

Két pontyot, egy busát és hat keszeget visz haza Csóka Ferenc és felesége. – Főleg halászlé lesz belőle, de amit tudunk, megsütünk, és rántott halat is készítünk – árulják el Ferencék, akik Felsőörsről érkeztek Veszprémbe. Mint mesélik, év közben is esznek fagyasztott tengeri halat, de főleg pontyot. A mostani kínálattal meg vannak elégedve, elég csak a hosszú sorra nézni, mutatja a halakkal már felpakolt férfi.

Az alsóörsi Madacska Istvánné is pontyot szeretne venni. Halászlét és filézve rántott pontyot is készít majd belőle az alsóörsi asszony, akitől megtudom, hogy régen, nyaranta sok halat evett, de mostanság már ritkábban kerül belőle az asztalra.