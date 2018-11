Konferencia Pápán: A kistelepüléseken élők életminőségének javítása a cél

A Magyar Falu Program jelentősen hozzájárul majd az ötezer lakos alatti települések fejlesztéséhez, az itteni életminőség javításához – hangsúlyozta Kovács Zoltán országgyűlési képviselő a témával kapcsolatban tartott pápai konferencián.

A városháza üléstermében megrendezett esemény vendége volt Gyopáros Alpár, a Miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa, aki részletesen bemutatta a Magyar Falu Programot a pápai választókerület kistelepüléseinek jelenlévő vezetői, képviselői előtt. Előadását megelőzően a sajtó képviselőinek nyilatkozva kifejtette: a szóban forgó vidékfejlesztési programot a Modern Városok Program mintájára azért hirdette meg a kormány, hogy ezzel is erősítse a kistelepülések népességmegtartó erejét, tekintettel arra, hogy a falvak lakossága az elmúlt 15 évben erőteljesebben csökkent, mint a városoké. Ugyanakkor a fiatalok egy része szívesen élne falun, de a helyi életminőség, a közszolgáltatások színvonala sokszor elriasztja ettől őket.

Az ötezer alatti lakossal rendelkező kistelepülések fejlesztését és életminőségbeli változását célul kitűző Magyar Falu Program többek között forrásokat szeretne biztosítani az önkormányzatoknak a közszolgáltatások minőségének javításához.

Gyopáros Alpár megjegyezte, a Magyar Falu Program keretében például a lakhatás támogatását is megcélozták: a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) elvei mentén többletforrást biztosítanánk azoknak a fiataloknak, akik falun szeretnének letelepedni. Emellett segítenék a munkába járást, amihez kapcsolódóan 2019-ben jelentős mellékúthálózat-fejlesztés indul, hosszú távon pedig a közösségi közlekedést is erősítenék.

– A program harmadik lába az infrastrukturális közszolgáltatások megerősítéséről szól, vagyis arról, hogy az önkormányzatoknak pénzt adunk arra, hogy különböző közszolgáltatásokat, például bölcsődei, óvodai és alap-egészségügyi ellátást tudjanak biztosítani, vagy javíthassanak ezek minőségén – mutatott rá a Miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa, aki Kovács Zoltán meghívására érkezett Pápára. Gyopáros Alpár hozzáfűzte, 2019-ben 150 milliárd forint áll rendelkezésre a Magyar Falu Programra. Ebből 25 milliárdot szánnak a csok bővítésére, 50 milliárdra becsülik a 430 kilométernyi mellékút felújítását, míg a fennmaradó forrásra az önkormányzatok pályázhatnak.

Kovács Zoltán aláhúzta, a Magyar Falu Program jelentően hozzájárul majd az ötezer lakos alatti települések fejlesztéséhez, az itteni életminőség javításához. – A felelősségteljesen gondolkodó polgármesterek minden lehetőséget megragadnak, ami támogatáshoz juttathatja a településüket, most is sokkal több az erre vonatkozó igény, mint a rendelkezésre álló forráslehetőség. Ezen belül kell majd súlyozni, egyúttal azt is szem előtt kell tartani, hogy a fejlesztések összefüggésben legyenek egymással – fogalmazott a pápai térség országgyűlési képviselője.

