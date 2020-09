Kevesebb idős ember jár piacra a járvány kezdete óta

Visszaesett a vásárlási kedv az elmúlt fél évben a pandémia miatt – mondta a Naplónak pénteken reggel a húsospult másik oldaláról Tóth Tímea a veszprémi piacon. – Egyre kevesebben jönnek, és bizony egyre kevesebbet vásárolnak, amit eléggé meg lehet érezni.

Szerinte a vírushelyzetig kitűnően alakult az év, sokan voltak a csarnokban – az ő pultjuknál is.

– Úgy érzem, hogy a vírus sokakat megfélemlített. Az idősebbek bezárkóztak, otthon maradtak – mondta az eladó. – Igaz, voltak és vannak olyanok, akik több ember helyett járnak bevásárolni hozzánk is. Volt, hogy eljött egy hölgy, és a házban lakó időseknek megvette azt, amit kértek, így tőlünk is vitt. De ez nem az a fajta vásárlás, mint a megszokott. Elég csak arra gondolni, hogy nem látják az árut, nem beszélgetnek velünk, és a piacon sem futnak össze senkivel beszélgetni. Az árak? Évek óta stagnálnak, se le, se föl nem mentek. A sertészsírnak például 790 forint kilója.

– 2700 a sonka és az angol szalonna – ezt már a tulajdonos asszony, Kovács Péterné, Zsuzsa mondta nekünk. – 2500 forint a kolbász, vagy 1750 a toka- és a kenyérszalonna. Vannak szalámik táblásan és darabolva is. Igen, a péntek az erős nálunk is.

És ez tényleg igaz, nagy a tömeg, de azért álldogálás- és tolakodásmentesen lehet a bejárattal szemben található ínycsiklandozó húsféléktől a más érzékekre ható virágosstandig eljutni.

– Van a kétnyári árvácska, ami virágzik most is, és télen is, ha kisüt a nap, és tavasszal is – mutatta Csóka Irén őstermelő Balatonőszödről, aki leányával állt a pult mögött. – De itt vannak az évelő krizantémok nagy választékban, színben, méretben. Tudok adni díszkáposztát, évelő szegfűt és levendulát is.

A virágárus hölgy elmondta: ők is gondban voltak tavasszal, hiszen rengeteg áruval készültek, azonban a vásárló kevesebb volt. Aztán szépen lassan, ahogy változtattak a boltba járási sávokon, beindult náluk is a bolt.

– Amit nagyon keresnek évről évre ősszel, az az árvácska és a krizantém. Ez utóbbi mindenszentekkor is kedvelt – mondta. – A nyár slágere a muskátli, a vinka és a petúnia volt.

A már említett krizantémok 400-500 forintba kerülnek, 1000-1200-ba a nagyobbak.