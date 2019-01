Közel egymilliárd forintos beruházások valósulnak meg Alsóörsön

Több száz millió forintos fejlesztések valósulnak meg idén a településen. Ugyanakkor szeretnék Alsóörs arculatát, a falusias jelleget továbbra is megtartani, amellett, hogy a turizmus a húzóágazat – hangsúlyozta Hebling Zsolt polgármester, aki szerint az egyik legfontosabb cél továbbra is a közösségfejlesztés.

Már javában folynak a munkálatok a Merse parkban, ahol a térköveket helyeznek le, ezzel is igényesebbé téve a sok ember által látogatott parkot. A település első embere lapunknak elmondta, hogy tíz sikeres pályázatuk van, melyet a 2019-es esztendőben kell megvalósítaniuk, vagy elkezdeniük.

A legnagyobb beruházás a Veszprém–Felsőörs–Alsóörs kerékpárút, melynek költsége megközelíti a 400 millió forintot. A Varázserdő projekt szintén idén valósul meg, mintegy 300 millió forintból. A két sikeres TOP-os pályázat után további beruházásokról tesz említést Hebling Zsolt polgármester.

– Az óvoda konyhájának a fejlesztésére szintén kaptunk állami forrást. Az engedélyezési terv már megvan, jelenleg a kivitelezési terven dolgoznak a szakemberek. A 32 millió forintos támogatáshoz az önkormányzatnak is ennyit kell majd hozzátennie, de erre nem sajnáljuk a pénzt, mert egy európai normáknak megfelelő, minden igényt kielégítő konyhánk lesz, amely ellátja gyermekeinket és a szociális étkezőket is. Folytatjuk az Endrődi utca járdájának a felújítását a postától egészen a Szabadság térig a belügyminisztériumi pályázatnak köszönhetően.

Régi elképzelés, hogy az ófaluban tájházat alakítanának ki. Most a gazdasági épületre nyertek 12 millió forintot. A Sirály park fejlesztésére a Balaton Fejlesztési Tanácstól 15 millió forint támogatást kaptak, amelyhez ugyanennyit kívánnak a költségvetésből hozzátenni. Nyárra szeretnék elérni, hogy a strand mellett egy igényes park létesüljön. Munkagépek beszerzésére is sikeresen pályáztak, ráadásul idén is kiadnak több könyvet, az egyiket az Alsóörsi Csipkeműhelyről.

– Egy Leader-pályázatban bízva új játszóteret építenénk a May János utca melletti zöldfelületen. Minderre azért van szükség, mert ott gomba módra szaporodnak a házak. Egy térségi pályázatnak köszönhetően pedig kajak-kenu telepet alakítanánk ki. Ugyanakkor vannak még függőben lévő pályázataink, és ha azok is sikeresek lesznek, akkor elmondhatjuk, hogy közel egymilliárd forintos fejlesztések valósulnak meg idén Alsóörsön – zárta szavait Hebling Zsolt polgármester.