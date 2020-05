Közel félezer családot érint a nemesvámosi gyár bezárása

Sövényházi Balázs polgármester is csak május 13-án értesült az MTD Hungária Kft. egyik igazgatójától a településen működő gyár bezárásáról.

Mint mondja, leforrázta a bejelentés. Kiváló kapcsolatot ápolnak a gyárral, amely az adóbevételek mellett jelentős társadalmi szerepet is vállalt a község életében.

– Szóhoz sem jutottam, annyira megdöbbentem, hiszen 465 családnak a megélhetése került veszélybe. Rengeteg nemesvámosi dolgozik a gyárban, sokan már évtizedek óta, és nekik most augusztus 7-én megszűnik a munkahelyük – hangsúlyozza a polgármester, akit a település költségvetése miatt is lesújtott a hír. – Nekünk ez nagy érvágás, hiszen a legnagyobb adózónk az MTD, a bevételeink több mint 20 százaléka származik tőlük, ennek kiesése a község költségvetését is megingatja, és likviditási problémáink lehetnek az év harmadik-negyedik negyedévében – fogalmaz.

A járványhelyzet miatt már korábban leállították az összes beruházást a településen, de a mostani bejelentés következtében még nagyobb megtakarításra kell törekedniük, ami érinti az intézményi kiadásokat, a rendezvényeket, a civil szervezetek támogatását is – szinte mindent újra kell gondolniuk.

Viszont a polgármester a nehézségek közepette is már előretekint, és keresi a lehetőségeket a probléma megoldására. Arra fókuszál, hogyan tudna előnyt kovácsolni a kialakult helyzetből, és segíteni a munkahelyüket elvesztőknek.

Sövényházi Balázs felvette a kapcsolatot a kamarákkal, a kormányhivatallal, és kérte a helyi cégvezetőket is, hogy tájékoztassák, kinél milyen elhelyezkedési lehetőségek vannak, de várja azoknak a cégeknek a jelentkezését is, amelyek most szeretnének fejleszteni.

– Nemesvámosnak van egy iparterülete, és adott egy 465 fős munkaerőgárda – az operátoroktól a középvezetőkig –, akikkel egy komplett gyártósort azonnal el lehet indítani, ami óriási előny a mai világban. Ezért várjuk azt a befektetőt, akinek szüksége lenne egy összeszokott csapatra. Már volt is ez ügyben érdeklődő telefonhívásom. Most ez a lehetőség adódik, és mi nem siránkozni szeretnénk, hanem előretekintünk, hogy a nemesvámosi családoknak újra legyen munkahelyük, a településnek pedig legyenek adóbevételei – teszi még hozzá a polgármester.

A termelés augusztus 7-én szűnik meg az MTD Hungária Kft. nemesvámosi gyárában, amely a jövőben kereskedelmi, disztribúciós, pénzügyi és szolgáltatói központi feladatokat lát el mintegy 55 fővel.

A gyártás leállítása miatt várhatóan 465-en veszítik el az állásukat, közülük mintegy 200-250 a helybeli.

– Ekkora volumenű döntést nem lehet hirtelen meghozni, az MTD felső vezetése által átgondolt és meghozott elhatározás volt ez, amely még jóval a Covid-19-járvány előtt megszületett. A döntés a hosszú távú stratégia része, az amerikai vezetés határozott így, nem mi döntöttünk – mondta el megkeresésünkre Hodács László, a gyár egyik ügyvezető igazgatója, akit szintén váratlanul ért a döntés, olyannyira, hogy napokig aludni sem tudott a bejelentés előtt.

– Húsz éve itt vagyok, sokaknak név szerint ismerem a gyerekét is, szinte családtagokká váltunk az idők során, ezért nagyon nehéz napokat élünk most át – fogalmazott, hozzátéve, hogy olyan híreket adtak át, melyek erősen befolyásolják kollégáik és családjaik életét, ennek megfelelően döbbenettel és síri csendben, de nagyon intelligensen fogadták a bejelentést.

Az ügyvezető elmondta azt is, hogy természetesen a törvényi előírásoknak megfelelően, sőt szándékaik szerint azt meghaladóan járnak el a kollégák végkielégítése kapcsán. Az üzemi tanácsnak most hét napja van arra, hogy felkészüljön, majd tizenöt napja, hogy tárgyaljon a Tokai-Kiss József, Veisz József és Hodács László alkotta ügyvezetéssel, akiknek az a céljuk, hogy minél előbb megállapodásra jussanak. Az ügyvezető hozzátette még: aktívan dolgoznak azon, hogy segítsék dolgozóikat az elhelyezkedésben.

Nemesvámoson marad a késztermék-raktározás, a szolgáltató központ a régiót és a környező országokat látja majd el Amerikából, Németországból és egyéb országokból érkező termékekkel, ami persze a vámosiaknak nagyon fáj. Egy, a rendeléseket feldolgozó kereskedelmi és egy pénzügyi csapat marad, akik az európai szervezetben látnak el központi szerepet.