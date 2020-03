Közelebb hozzák a diákokhoz a hazai agráriumot

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) kedden a Litéri Református Általános Iskolában mutatta be Itthonról otthonra című programját.

A NAK 2017 novemberében indította el iskolai tájékoztató fórumsorozatát, amelynek keretében több ezer gyermeknek tartott előadást, kóstoltatást általános és középiskolákban. A rendezvények kimondott célja volt, hogy a fiatalokból a változó trendekre nyitott, azokat befogadó és tudatosan vásárló célcsoportot hozzanak létre.

Litéren Szedlák Attila, a NAK kabinetfőnöke a kamara működésének rövid áttekintése után olyan tévhitekre hívta fel a figyelmet, melyekkel a gyermekeknek érdemes tisztában lenniük. Hangsúlyozta, fontos tudnunk, hogyan kerül az asztalra az étel. A gyerekeknek interaktív kvízjátékkal mutatta be, Angliában hasonló korú iskolások a felmérések alapján mennyire ismerik az ételeket. A kabinetfőnök szerint a fiatal generációk innovációiból az idősebb generáció is tud tanulni, és az agrárgazdaság fejlődését elősegíthetik.

Süle Katalin, a NAK alelnöke elmondta, a kamara feladatának érzi, hogy megossza a fiatal generációval, miért fontos a hazai gazdaságokból származó alapanyagokat fogyasztani. Az alelnök táplálkozástudományi alaptörvényekkel és hasznos információkkal mutatta be, miért fontos a napi ötszöri étkezés, a zöldség, gyümölcs fogyasztása és a kiegyensúlyozott étrend. Olyan, talán kevésbé ismert tényt is bemutatott, mint például hogy a gyümölcsökben és zöldségekben található fruktóz a legkönnyebben felszívódó cukor, ami nem terheli meg a szervezetet, és pozitív hatással van az emésztésünkre, serkenti az agyműködésünket is.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara nagyon fontosnak tartja, hogy a fogyasztók a kiváló minőséget összekapcsolják a magyar eredettel, valamint kiemelt tevékenysége az agrárgazdaság és az élelmiszeripar hazai népszerűsítése, illetve a gazdálkodók és a hazai élelmiszer-előállítók iránti bizalom kiépítése. A NAK ennek megfelelően végzi ismeretterjesztő és edukációs kampányát is, amely során kibővített eszköztárral szólítja meg a hazai lakosságot, ezáltal segítve a kamarai tagokat. Az akció keretében működik a kamara „Itthonról otthonra” nevű életmód témájú Facebook-oldala is, ahol egész évben olyan látásmódformáló üzeneteket közvetít szórakoztató formában, amelyek segítik a hazai termékekbe vetett bizalom erősítését.