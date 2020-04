Közeleg az egységes kérelem beadási határideje

A megye gazdálkodói április eleje óta adhatják be az idei egységes kérelmeket, melyek szankciómentes benyújtási határideje május 15-e. A korábbi években a támogatási kérelmek évi mintegy 70 százalékát a gazdálkodók a kamarai falugazdászok közreműködésével adták be, akik 2014 óta több mint 1000 milliárd forint forrás megszerzésében segítettek.

– Idén 43 támogatási jogcímre, intézkedésre lehet igényelni támogatást, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. Az egységes kérelmet továbbra is kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár online felületén lehet benyújtani. Minden olyan egységes kérelmet, amelyet május 15-ig benyújtottak, június 2-ig szankciómentesen lehet módosítani. Egyetlen kivétel ez alól a közvetlen állatalapú kérelmek, ahol a már benyújtott támogatási kérelem május 15-e után csak szankció mellett módosítható – mondta el lapunknak Sövényházi Balázs a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém megyei szervezetének elnöke.

A koronavírus-járvány hazai kitörése miatt a kamara számos új biztonsági és ügyfélfogadási szabályt vezetett be, és a falugazdász-irodákat a szigorúbb személyes ügyfélfogadási előírások szerint alakította át, egyúttal a helyiségekben biztosította a megfelelő higiéniai feltételeket és védőeszközöket.

– Ahogy eddig, úgy a következő napokban is telefonon keresik majd az ügyfeleket a falugazdászok az eljárás egyeztetése miatt. Amennyiben személyes ügyintézésre lenne szükség, azt a falugazdász külön jelzi, és egy előre egyeztetett időpontban személyesen is fel lehet keresni az irodákat. A megyében nyolc falugazdász-irodában fogadják az ügyfeleket, előzetes időpont-egyeztetés után. Ezekben az irodákban összesen 18 db plexifalat építettek be, és egyszer használatos tollat is biztosítanak az ügyfeleknek – tette hozzá.

A megyében személyes ügyintézést végző falugazdászok eddig 200 db gumikesztyűt kaptak saját részre, illetve az ügyfeleknek további 5000 db gumikesztyű és 160 db szájmaszk is rendelkezésre áll. A megyei falugazdászok április közepéig közel 800 gazdálkodót kerestek már meg telefonon, és további 1700 főt még hívni fognak.

– A megyében április közepéig több mint 1100 egységes kérelmet adtak be falugazdász-közreműködéssel, ez időarányosan darabszámban és terület nagyságban is meghaladja a tavalyi évet. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy mind a falugazdászok, mind a gazdálkodók gyorsan alkalmazkodtak a koronavírus-járvány okozta szokatlan helyzethez, és zökkenőmentesen zajlik az egységes kérelmek beadása. Az eddig megkérdezett kamarai tagok több mint 80 százaléka kényelmesebbnek tartja a telefonos beadást, és ha tehetné, minden második tagunk jövőre is így adná be a kérelmét – fejezte be Sövényházi Balázs.

Azon kamarai tagok, akik eddig nem vették igénybe falugazdász közreműködését a kérelembeadáshoz, de a szankciómentes beadási határidőig idén szeretnék azt kérni, a kamara központi ügyfélszolgálatán telefonon vagy e-mailben is jelentkezhetnek.