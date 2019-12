Saját identitást építene ki a Nivegy-völgy

A domborzati térképeken jól látható az a Zánkánál még szélesen útnak induló, majd elkeskenyedő völgy, melyet, bár a térképek nem így hívnak, de a helyiek Nivegy- völgyként emlegetnek.

A Nivegy-völgyi öt település – Óbudavár, Szentjakabfa, Balatoncsicsó, Szentantalfa és Tagyon – identitása közös, ha otthonukról beszélnek, sokszor nem a falut, hanem a völgyet emlegetik.

Régen a falvakban önálló hegyközségek működtek, később összevonták ezeket. Három éve a hegyközség nevét is a szentantalfairól Nivegy-völgyire cserélték.

– 2010 körül indult a közös gondolkodás, a marketingkommunikáció és a saját identitás együttes építése. Zánkával is együtt gondolkodunk, hiszen ez a település fekszik a völgy Balaton felőli bejáratánál, és a mindennapjaink sokszor kapcsolódnak ide. Ami megkülönböztet bennünket a legtöbb Balaton közeli helytől, hogy itt nem volt soha nagy turizmus. – Kicsit kikerültek minket a turisták, de pont ezért tudtuk megőrizni a saját stílusunkat, a saját identitásunkat. Füred vagy Badacsony a nagy turizmus miatt teljesen átalakult az elmúlt néhány évtizedben, mi megmaradtunk, és örülünk annak, hogy mára ez érték lett, és pont ezt keresi a vendégek egy része – mondta el Dobosi Győző borász.

Mint meséli, nem akarnak tömegeket ellátni, de szerencsére olyan ütemben növekszik a helyi turizmus, amit le lehet követni, és minőségi szintet megőrizve megtartani. Itt nem kell átbillenni a tömegturizmus irányába, ide azok jönnek, akik kíváncsiak az itteni, Balaton-felvidéki ízekre.

– Most készül a Balaton Bor negyedik évjárata és a kóstolásokon azt vettük észre, hogy meg tudjuk különböztetni a borainkat. Pedig a Balaton Bor egységes stílust képvisel, ott direkt nem emeljük ki a termőhelyi karaktereket, hiszen ez egy régiós termék, de még ott is érezzük, hogy igen ez a Nivegy-völgy. Ezek a kóstolások vittek minket abba az irányba, hogy ha van egy ilyen karakter, akkor próbáljuk borászati technológiával is minél inkább megtalálni és kidomborítani ezt a stílust.

Erre alapozva elindult egy eredetvédelmi eljárás is. Ha a hegyközség választmánya, majd a tagság is elfogadja, akkor beadjuk az eredetvédelmi tanácsnak azt a megjelölést, amit mi Nivegy-völgyi olaszrizlingként határozunk meg – tette hozzá. Dobosi Győző elmondta azt is, hogy a borvacsorára, borkóstolóra érkezők általában nem tudják, hogy melyik borvidéket látogatják éppen, hiszen az északi part nagyon tagolt, és a messziről jöttek először a Balatont látják – ez a régiós szint, majd erre körzetenként épülhetnek a fajták, vagy a helyi sajátságok.

A Nivegy-völgyben a helyi íz az olaszrizling, Somlón lehet ez például a juhfark. Az érdeklődőbb fogyasztók kíváncsiak a termőhelyi ízekre, itt a völgy a közös nevező, és ebből lehet kiemelni majd dűlőket. A Nivegy-völgyi borok így a termőhelyet fogják promotálni, nem a Balaton régiót, vagy a Füred-Csopak borvidéket. Ha valakinek ez a bor ízlik, az sokkal jobban fogja tudni, hogy ezt az ízvilágot hol kell keresni.

– A Nivegy-völgyben átlagosan magasak a termőhelyi pontszámok, azaz kiváló adottságú területek vannak itt. De ezen túl, van a völgynek egy sajátos mikroklímája: sokszor vettük azt észre, hogy a jégeső kikerüli a völgyet. Volt, hogy jégkárt jeleztek például Dörgicséről, de a völgybe nem jött be a jég. Mondjuk egy szárazabb évben a kisebb viharfelhők sem találnak ide, így, ha aszály van, az itt még nagyobb aszályt jelent, de ettől általában alacsonyabb savtartalmú, de ízgazdagabb, gyümölcsösebb borok készülnek. Még egy érlelt fahordós tételben is szépen ott vannak a gyümölcs jegyek. A meszes talaj a Balaton nagy részére jellemző, de a meszes talaj ezekkel a gyümölcsös jegyekkel már a Nivegy-völgyi stílust alkotja.

A tapasztalatok alapján a turizmus itt a borra és a gasztronómiára épül, a túrázókra, a kerékpárosokra. A Balaton nem annyira számít az úti cél választásakor, bár nem hagyható el, mert a táj szépségét adja, és a bor ízét befolyásolja.

– Itt alapvetően a bor- és gasztroturizmusra építünk, és megpróbálunk erre egy kis közösséget kovácsolni. Régebben ezt a borút egyesület fogta össze, de annyi az adminisztrációs teher, hogy ezt egy ilyen kis szervezet nem tudja csinálni, ezért beolvasztjuk majd a hegyközségbe, és ott hozunk létre egy marketing alapot, egy online felülettel – fejezte be Dobosi Győző.

Ez támogatja majd marketinggel a szállásadókat, a vendéglátósokat, a kulturális kínálatot szolgáltatókat, és reklámozza a települések turisztikai látványosságait. Tavaly elindult a télen-nyáron Nivegy-völgy projekt, ami főként a nyári szezonon kívül kínál programokat. Idén is sikeresek voltak a Márton-napi programok, de tavaly már voltak gasztrohétvégék, vagy ott a Balázs-nap, ami a környék egyik nevezetességére a Balázs-hegyi templomromra, és a Balázs-áldásra épül.