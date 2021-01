Látványosan megújultak Balatonfüred intézményei

Teljesen megújultak Balatonfüred intézményei, mely folytatódik a jövőben is, közölte Bóka István, a város polgármestere, miután áttekintette az oktatási és kulturális intézményeik eddigi fejlesztéseit, illetve a terveiket is.

– Tudom, hogy egy intézmény erejét és minőségét nem az infrastruktúra adja, hanem az ott dolgozók felkészültsége és elhivatottsága, utóbbiban is megállja a helyét Balatonfüred. A személyi feltételek mellett nagyon lényeges, hogy az oktató-nevelő és kulturális munka megfelelő keretek között történjen, szögezte le Bóka István. A polgármester szerint a fejlesztések három területet érintettek, így az intézmények főépületét, az sportinfrastruktúrát, mely a mindennapos testnevelés tekintetében különösen fontos, végül az udvar állapotát.

Kifejtette, a Lóczy Lajos Gimnáziumnál nagyot léptek előre az elmúlt időszakban. A felújítással az iskola egyebek mellett új, nyolc tantermes emeletet kapott, emellett egy tágas, egyetemi jellegű könyvtári részt is kialakítottak. Bővültek a közösségi terek, és új bútorokat is beszereztek.

– Ekkora volumenű fejlesztésre még nem volt példa a 65 éves intézmény életében! – jegyezte meg a város első embere. Felidézte, az iskola felújítása előtt egy tágas és korszerű sportcsarnokot is építettek, mely alkalmas szinte valamennyi teremsportághoz. Balatonfüreden a Szent Benedek Középiskolában is jelentős fejlesztések valósulhattak meg az utóbbi időszakban. A két oktatási épület és a kastélyépület is kívül-belül megújult, a fiú – és lánykollégiumokban energiahatékonysági szempontból történt megújulás, a fiú kollégiumot pedig belülről is teljesen korszerűsítették. A tornateremből egy szabványos kosárlabda csarnokot alakítottak ki, mely röplabda mérkőzések mellett kiválóan alkalmas iskolai rendezvényekhez is.

Bóka István az általános iskolákról kiemelte, a Református Általános Iskola kívülről energiahatékonysági program keretében, belülről részben önkormányzati, részben saját intézményi forrásból lett korszerűbb. A főépület mellett megújult még a régi kis tornaterem, a műfüves labdarúgó pálya, valamint a sportburkolattal ellátott kézilabdapálya is. Emellett építettek egy kisebb tornatermet, öltözőkkel, és az elmúlt időszakban az udvar igényes parkosítására is sor került. A Református Iskola mellett található Fekete István Általános Iskola épületét is teljesen felújították, és ez történt az Eötvös Loránd Általános Iskolánál is. Felújították a meglévő tornatermet és az udvari pályákat, és építettek egy új sportcsarnokot. A Radnóti Általános Iskola épülete és tornaterme az előző két iskolához hasonlóan szintén megújult, emellett építettek egy új kosárlabda méretű sportcsarnokot is, és új arculatot kapott az udvar.

Jelentős beruházások történtek a füredi óvodáknál is. Az arácsi Csillagkert óvoda, és a Vasút utcai Mesevilág Tagóvoda teljesen megújult, az utóbbi bővült is. A lakótelepi Tündérkert Óvodában energiahatékonysági felújítást hajtottak végre, és nemrég megszépítették a Városi Bölcsőde kertjét. A Városi Könyvtárban egy újszerű, modern közösségi teret, valamint oktatási, audiovizuális ismeretek tanulására alkalmas helyiségeket alakítottak ki, emellett kicserélték a bútorzatot, a gyermekkönyvtár régi olvasó termét pedig a szabadpolcos könyvtári részhez kapcsolták.

– Természetesen a fejlesztéseket folytatjuk, jövőbeni céljaink között szerepel egyebek mellett a Szent Benedek Középiskola udvarának megújítása, illetve az ottani, még fel nem újított épületek korszerűsítése. Tervezzük a Kiserdei Óvoda teljes átépítését, a Mogyoró utcai óvoda felújítását, valamint a Kossuth utcai óvoda, az Eötvös Loránd Általános Iskola, és a Városi Könyvtár udvarának parkosítását, utalt a terveikre Bóka István.