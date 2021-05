Május 7-én nyitnak a balatoni kempingek

A Balatontourist kempingjeiben a biztonságos pihenés feltételeinek a megteremtése a cél a 2021-es szezonban is. A népszerű nyaralóhelyek – melyekben számos fejlesztés is megvalósult a szezon előtt – május 7-én nyitnak megyénkben, és a hatályos jogszabályoknak megfelelően csak a védettségi igazolvánnyal rendelkező vendégeket, illetve a felügyeletük alatt álló, 18. életévüket be nem töltött személyeket fogadhatják az ünnepi, 70. szezon kezdetén.

Ezt ne hagyja ki! Csak a megszorítást és a hitelt ismeri a baloldal – A május 7-ei nyitásra készen állunk, a kempingekben felkészültünk a szezonra. A turisztikai szektort sújtó rendkívüli helyzet ellenére is biztos megélhetést nyújtottunk kollégáinknak az elmúlt időszakban, így a dolgozói létszámunk biztosított, állandó munkavállalóinkkal nyitjuk a kempingeket – mondta el megkeresésünkre Vadászné Székely Orsolya. A marketingmenedzsertől megtudtuk azt is, hogy a Füred Kemping & Üdülőfalu szálláskínálata négy 32 négyzetméteres mobilházzal bővült. Az önkormányzat által a strandpályázat keretében elnyert támogatásból a keleti oldali vizesblokk egy szárnya teljesen megújult, emellett új öltözőkabinok, valamint padok és egyéb elemek várják majd a vendégeket. Révfülöpön a Napfény Kempingben a pályázati forrásból beszerzett automata öntözőrendszernek köszönhetően üde zöld pázsit létesül a strand területén. Fákat is ültettek azért, hogy árnyékot biztosítsanak majd a nyári forróságban, emellett napvitorlákat helyeztek el a játszótérnél és minilídónál. A kültéri bútorok számát új, tematikus padokkal és asztalokkal növelték. A baba-mama szoba teljes felújításon esett át, és családi fürdőszobát is kialakítottak a strandi vizesblokkban. – Pozitív várakozásokkal tekintünk az előttünk álló szezonra. Arra számítunk, hogy a belföldi vendégforgalom idén is nagyobb arányú lesz, mint a külföldi. Kempingjeinket a tavalyi évben rengeteg új magyarországi vendég választotta, akiknek számítunk a visszatérésére. A SZÉP kártya adózására és felhasználására vonatkozó változások is jó hatást gyakorolhatnak a belföldi utazási kedvre, és nálunk mindhárom zsebből tudnak fizetni a vendégek a weboldalunkon és a recepciókon is – mondta el Vadászné Székely Orsolya, aki kitért arra is, hogy az előfoglalások alapján a magyar vendégek vannak többségben, de a nyárra már szép számmal érkeztek külföldről is megrendelések. A legfőbb küldő országok: Németország, Hollandia, Dánia, Csehország és Lengyelország, ugyanakkor a külföldi vendégek számát egyértelműen a nyáron érvényben lévő utazási korlátozások határozzák majd meg. Jó hír, hogy a befizetett szállásdíj-előlegek összege már most meghaladja a tavalyit, ami a vendégek töretlen érdeklődését mutatja. – A járványhelyzet miatt a Balatontourist kempingjeit a hamarosan életbe lépő jogszabályoknak megfelelően a védettségi igazolvánnyal rendelkező vendégek és a velük érkező kiskorúak vehetik igénybe. Természetesen arra törekszünk, hogy olyan protokollt dolgozzunk majd ki a vonatkozó jogi környezet mentén, amely a legkisebb kellemetlenséggel jár a vendégeink számára – fogalmazott az idegenforgalmi szakember, aki elárulta azt is, hogy a Balatontourist a 70. szezonját ünnepli idén, amire születésnapi hétvégével készülnek. A jeles évforduló alkalmából extra programokkal és ajándékokkal szeretnének kedveskedni vendégeiknek a Veszprém megyei kempingekben június 26-án, szombaton. Egyénként a Füred Kemping és Üdülőfalu, illetve a révfülöpi Napfény Kemping szeptember 26-ig, a balatonakali Strand-Holiday Kemping pedig a tervek szerint október 10-ig lesz majd nyitva.