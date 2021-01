Már bárhol fizethetünk készpénz nélkül

Többé már sehol nem kell vásárlás közben feltennünk a kérdést: tudok-e bank- vagy hitelkártyával fizetni? Ugyanis januártól minden kereskedőnek kötelező lehetőséget biztosítania az elektronikus fizetésre.

A kereskedelmi törvény módosítása után januártól minden online pénztárgéppel rendelkező kereskedőnek biztosítania kell valamilyen elektronikus fizetési megoldást vásárlói számára. Az életbe lépő jogszabály tökéletesen illeszkedik abba a készpénzmentes és elektronikus fizetést támogató stratégiába, amellyel az elmúlt években a hazai vállalkozások szembesülhettek. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) statisztikái szerint közel 60 ezer vállalkozás érintett, amelyek számára a legkézenfekvőbb megoldás a már fogyasztók által is megszokott POS-terminálok telepítése (Point of Sale, magyarul készpénzmentes értékesítési pont). A Nemzeti Adó- és Vámhivatal kimutatásai szerint 2019 szeptemberében 213 ezer online kassza üzemelt Magyarországon, az MNB adatai szerint ugyanakkor tavaly június végén 112 ezer kereskedőhelyen 152 ezer bankkártya-elfogadó POS-terminál működött.

A készpénzmentes fizetésnek számos előnye van: a fogyasztók egyre több helyen használhatják bankkártyájukat, a kereskedők bővíteni tudják a vásárlók számát és elégedettségét, továbbá a pandémiás helyzetben, amikor előtérbe került a biztonság a fizetésforgalom terén is, pláne célszerű az egészségmegőrzés és védekezés szempontjából. A készpénzen ugyanis – a WHO vizsgálata szerint – a koronavírus akár kilenc napig is életképes maradhat. A készpénzhasználattal szemben az elektronikus fizetés, az érintőkártyák használata számottevően csökkenti a fizikai kontaktust a vevő és az eladó között, s ez mind a fogyasztónak, mind a kereskedőnek érdeke. A legelterjedtebb bankkártya-elfogadási megoldás a POS-terminálok használata. A vásárlók megszokták ezt a szolgáltatást, egyre nagyobb összegben fizetnek bankkártyájukkal, az MNB adatai szerint tavaly júniusra az egy kártyás fizetésre jutó érték jelentősen, 6703 forintról 7669 forintra nőtt az egy évvel korábbihoz képest.

Az előrelépésnek eddig számos akadálya volt. Hiába van hazánkban lényegében egy évtizede 9 millió bankkártya forgalomban, a bankkártya-elfogadás a legutóbbi évekig főként azokra a közepes és nagy kereskedőkre koncentrálódott, ahol sokan vásároltak, a POS-készülékek száma csak 2016-ban lépte át a 100 ezret. Az elmúlt években ugyanakkor kormányzati program indult a bankkártya-elfogadás népszerűsítésére, s emellett a bankkártya-elfogadásban egymással versengő pénzintézeteknek is fontossá vált új partnereket találni. A bankkártya-elfogadás másik fő akadályát az a kereskedői félelem jelentette, hogy a készpénzes fizetéssel szemben az elektronikus fizetés könyvelt ügylet. Ugyanakkor az adóhivatalhoz bekötött online pénztárgépek bevezetésével a jövedelemeltitkolás nagyban megnehezült, így ez az érv mára lényegében kiüresedett – közölte a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ.

A Budapest Bank annak érdekében, hogy ki tudja elégíteni a gyorsan változó kisvállalkozói igényeket, bővítette bankkártya-elfogadási megoldásait, és emellett online számlázóprogramot is fejlesztett számukra. Az elektronikus fizetés ösztönzésére a POS-terminálok forgalmazását felgyorsította, és több felhasználóbarát fejlesztéssel állt elő. Az eszköz a működéséhez elengedhetetlen mobilinternet eléréséhez minden hazai mobilszolgáltató hálózatára rá tud kapcsolódni, így az esetek döntő többségében az ország bármely pontján, bármilyen helyzetben lehet vele bankkártyát elfogadni.

Számos egyéb, a hétköznapi működést egyszerűsítő szolgáltatás is elérhető: a kereskedői online portálon például könnyen lekérdezhető a bankkártyás tranzakciók forgalma, amelyekből ráadásul különböző elemzések, idősoros bontások és kimutatások is készíthetők. Az online számlabeküldés kötelezettségét leghatékonyabban egy online számlázó használatával tudják a kisvállalkozások teljesíteni, ezért a bankcsoport egy olyan számlázóprogramot fejlesztett, amely a számlakiállításon és -befogadáson kívül a bankszámlával összekötve számlakiegyenlítésre, azaz tranzakcióindításra is alkalmas.

Pápán, egy általunk felkeresett virágboltban elmondták, már két éve telepíttettek terminált. Egy vegyesboltban, ahol eddig nem volt rá mód, immár november óta lehet elektronikusan is fizetni. Szökrényes Zoltán, a pápai Kulcs-Zár Szerviz tulajdonosa a számlavezető pénzintézeténél kezdte intézni a POS-terminál beszerzését november végén. Mint mondta, mivel eddig a vásárlói el-enyésző hányada, csupán heti két-három vevő mutatott igényt az elektronikus vásárlásra, ezért bőven elegendő számára egy készülék. Csakhogy egyelőre még várni kell a megérkezésére, legfeljebb két hetet, mert valószínűleg a megnövekedett igénylést az ünnepi időszakot követően nehezebben tudja kiszolgálni a kártyaolvasó terminálok telepítésével foglalkozó vállalat.

Addig is szerződéseivel tudja igazolni, hogy időben rendezte a dolgot. Amint mindenütt telepítik a készüléke(ke)t, akár már egy kulcsmásolásért is fizethetünk készpénzmentesen.