Megfontolt vásárlással és okos tárolással csökkenthető a pazarlás

Tavalyi adatok szerint 1,8 millió tonna, fejenként mintegy 68 kilogramm élelmiszer-hulladék keletkezik évente Magyarországon, ami 400-450 ezer rászoruló étkeztetésére lenne elegendő – számolt be a Pénzcentrum.hu.

Ennek tükrében fontos lenne, hogy az általunk beszerzett hozzávalókat megfelelően használjuk fel, ne vásároljunk többet a kelleténél, amit pedig megvettünk, azt hasznosítsuk is, hogy ne a kukában landoljon. Fokozottan igaz ez a friss gyümölcsökre és zöldségekre, melyek néhány nap alatt könnyen romlásnak indulhatnak, ha nem meg­felelően tároljuk.

Egy kis odafigyeléssel azon­ban megelőzhető lenne az élelmiszerek pazarlása, sőt, adott esetben néhány egyszerű praktikával még a pénztárcánkat is kímélhetjük, mivel a KSH adatai szerint az élelmiszerek ára 2017 augusztusához viszonyítva 12 hónap alatt 4,1 százalékkal emelkedett. Az idényáras élelmiszerek – mint például a burgonya, a friss zöldség és a gyümölcs – pedig 14,5 százalékkal kerülnek többe, mint tavaly augusztusban.

Somogyi Zoltán, a Tapolcafői Kertbarátkör elnöke rá­mutatott, a zöldségek és gyü­mölcsök tárolása szempontjából nagy segítséget jelent egy kellően hűvös pince. Fontos, hogy ne várjuk meg, amíg teljesen beérik a gyümölcs, hanem korábban szedjük le, így például az alma és a körte, amiből bőségesen termett az idén, hónapokig elállhat a pince mélyén. Hozzátette, az sem lehetetlen, hogy karácsonykor itthoni szőlőt fogyasszunk: a fürtöt a száránál kell levágni, úgy, hogy ne érintsük meg a szőlőszemeket, ezáltal a viaszos réteg nem sérül meg. Ezután egy madzaggal fel kell kötni a szőlőfürtöket egy vízszintes rúdra, így akár decemberben is ehetjük ezt a gyümölcsöt. Van, aki pedig arra esküszik, hogy a szőlőt bükkfa fűrészporában kell eltenni a pincében, hogy sokáig megőrizze a zamatát.

A Tapolcafői Kertbarátkör elnöke megjegyezte, a burgonyát szintén jól tárolhatjuk egy ideális pincében, a sárgarépa esetében pedig segíthet, ha a földben hagyjuk, és letakarjuk falevéllel, mire beköszönt a hűvösebb időszak. Persze pince, gyümölcsös és veteményes nélkül sem reménytelen a helyzet, hiszen a boltban vásárolt gyümölcs és zöldség felhasználhatósági idejét is könnyen megnövelhetjük. Jó alternatíva lehet a fagyasztás, a szárítás, az aszalás, emellett készíthetünk kompótot, lekvárt és savanyúságot is.

Somogyi Zoltán hozzáfűzte, az őszi időszakban igazi ínyencség lehet a birsalmasajt, a fahéjjal megszórt aszalt almaszirom, illetve többek között a szilvalekvár, hiszen ebből a gyümölcsből bőven termett a régióban. Mint mondta, persze megesik az is, hogy a gyümölcs lekvár helyett cefreként végzi, és inkább kifőzetik pálinkának.

Polgár Károly, a csikvándi Polgár Kertészet vezetője elmondta, 2013-ban hoztak létre egy üzemet gyümölcslé készítésére, amelyet pasztörizálással tartósítanak. Hozzáfűzte, a hagyományos gyümölcsök mellett különlegességként például galagonyát és homoktövist is feldolgoznak, illetve többféle zöldséget: sárgarépát, céklát, petrezselymet, zellert és sütőtököt. Kiemelte, szerinte a gyümölcspazarlás sokszor már a kertészetekben elkezdődik, hiszen gyakori, hogy a termelők nem veszik figyelembe az igényeket, és akkora túlkínálat keletkezik egy-egy gyümölcsből, hogy nem is éri meg leszedni a fáról, annyira lemegy az ára.

Polgár Károly kifejtette, elsősorban saját gyümölcsleveket készítenek eladásra, de persze bárkinek a segítségére vannak, aki rendelkezik megfelelő mennyiségű gyümölccsel és foglalt időpontot, ugyanis decemberig már előre be vannak táblázva. Kereslet pedig bőven akad a szolgáltatásra, hiszen Somogy megyétől kezdve a Balaton-felvidékig rengeteg helyről jelentkeznek megrendelők.