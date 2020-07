Megkezdődött a multiknál a munkavállalók toborzása

Miután hazaküldtük azokat a külföldieket, akikkel pótoltuk korábban a minőségi munkaerőt, hiú ábránd, hogy most helyi emberekből, alacsony költségszinten találjon bárki minőségi munkaerőt – vélekedik Berta Gábor, a Man at Work Kft. veszprémi irodavezetője, aki szerint folyamatosan figyelnie kell a piacot annak, akinek munkaerőre van szüksége.

A pandémiás helyzet nem változtatott az emberek hozzáállásán. Az elmúlt évekhez hasonló a helyzet a munkaerőpiacon az idei nyár közepén is. Akinek nincs munkája, az nem feltétlenül kapkod az elhelyezkedéssel, inkább otthon van a szünetben a gyerekekkel, vagy nyaral – tájékoztat a munkaerő-kölcsönzéssel, közvetítéssel foglalkozó cég irodavezetője. Pedig, mint mondja, az utóbbi hetekben elindult Veszprémben a munkaerő-felvétel a multinacionális, főleg autóipari cégeknél.

A koronavírus-járvány miatti leépítések idején először a külföldi munkaerőtől váltak meg a munkáltatók. Sok ukrán és szerb vendégmunkás dolgozott a megyeszékhelyen, akik közül az igazán minőségi munkaerőt nem küldték el. Első körben azoktól váltak meg, akiknek a foglalkoztatása magasabb költségekkel járt, például az elszállásolásuk, vagy a buszoztatásuk miatt. Manapság, az újrainduláskor pedig a cégek inkább a helyi embereket keresik.

– Azt látjuk, hogy olyan helyi, minőségi munkaerő, aki a nyár közepén dolgozni szeretne, kevés van – tájékoztat Berta Gábor. A termelés beindulása a német autógyárakban magával hozta a beszállítói láncok beindulását is, ezért folyamatosan keresik az embereket. Egyelőre főleg betanított munkások iránt nagy a kereslet. Jelen pillanatban, ha kétszer-háromszor ennyien jelentkeznének munkára, akkor is ki tudnánk közvetíteni őket – mondja az irodavezető, aki szerint szeptember-október kö­rül lesz majd nagyobb munkavállalási kedvük az embereknek, mert jelenleg sokaknál nem ez most az elsődleges szempont. A korábbi hiányszakmák egyébként megmaradtak. Nehéz villanyszerelőt, lakatost, hegesztőt találni. A cégek jelenleg is keresnek targoncásokat, operátorokat és technikusokat is.

Aki munkát keres, annak folyamatosan kell tájékozódni és keresni a munkaerő-kölcsönző cégeket, illetve a munkáltatókat. A vállalatoknak is érdemes már most keresgélni, mert a helyzet folyamatosan változik. Azok a munkáltatók, amelyeknek ősszel lesz szükségük munkaerőre, ne várjanak szeptember–októberig, mert akkor nem biztos, hogy találnak majd megfelelő jelentkezőket – tanácsolja a szakember.