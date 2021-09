Megsínylette a repce a tavaszi fagyokat, az aszályt és a kánikulát

Csúcson a repce ára, amit a hétköznapi emberek is érezni fognak: drágább lesz az étolaj, a margarin és a bioüzemanyag is.

Ezt ne hagyja ki! Trükkös hatalomtechnika: mit keres még itt Gyurcsány Ferenc?

Nem is hinnénk, de a pénztárcánkat érzékenyen érintheti a következő időszakban az, hogy Kína stratégiai okokból felvásárolta az ukrán repcét és az abból készült termékeket. Ennek pedig egyenes következménye, hogy az európai piacon hatalmas a hiány és a kereslet az olajnövény iránt. Ráadásul a világ másik jelentős repcetermelőjének, Kanadának is kiürültek a raktárai, mert tavaly minden idők leggyengébb terméshozama realizálódott, idén pedig rekordhőség tette tönkre a termény nagy részét. De mi közünk a nagyhatalmak stratégiai játszmáihoz? Miként érinthet minket, hogy Kanadában soha nem látott hőség tombolt?

A repceolajat sokféleképpen használja az élelmiszeripar: a majonéztől a margarinig számtalan árucikkben megtalálható. Ezenkívül számos ipari ágazatban is nélkülözhetetlen az olajnövény. A mosószergyártás egyik fontos alapanyaga, de a kozmetikai iparban is sokféle krém elkészítéséhez alkalmazzák. Repceviaszt használnak a gyertyák kiöntéséhez is. Készül még belőle biodízel, festék, és a fémmegmunkálásban is fontos szerepe van. Érthető tehát, ha kifogyunk a repcéből, akkor az más ágazatokban is rosszat jelent, hiánya miatt megdrágul minden.

Mint az a Gabonaszövetség adataiból kiderült, a jó években a repce termése 3,5 tonna átlagban, azonban idén az aszályos időjárás és a hőség miatt 22,5 tonna között alakul a termésátlag hektáronként.

Ezt támasztotta alá Orbán Judit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém megyei fő falugazdásza is, aki a megyei adatokat ismertette lapunkkal.

– Az őszi káposztarepce aratása Veszprém megyében július második felében fejeződött be. A termelők több mint 9600 hektáron termesztettek repcét a megyében. Az aszály és a tavaszi fagykár is érintette területünket, emiatt jóval elmarad az elvárttól az átlagtermése a növénynek, mindössze két tonna hektáronként – hangsúlyozta.

Orbán Judit kiemelte, a kínálati viszonyoknak megfelelően alakulnak az árak is. Míg tavaly 120 ezer forintot kértek átlagosan egy tonnáért, addig ebben az évben 198201 ezer forint közötti áron mozog a megyében.

A negyvenszázalékos emelkedés országszerte jellemző, akadnak területek, ahol 205 ezer forintot is elkértek egy tonnáért. Ennek hatása már a boltokban is érződik, hiszen az elmúlt hónapokban az étolaj amelynek előállításához szintén repceolajat használnak ára 30 százalékkal emelkedett. Látjuk tehát, hogy további drágulások várhatóak a későbbiekben.