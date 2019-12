Megsokszorozódott a műszaki áruházak forgalma

Erős a karácsonyi forgalom a műszaki áruházakban, a MediaMarkt üzleteiben is kiemelkedő az érdeklődés. A roham novemberben a red friday-jel, illetve a black friday-jel indult, válaszolta az elektronikai termékeket árusító áruházlánc a Napló érdeklődésére.

Ilyenkor a cégcsoport havi forgalma egy normál hónap három-három és félszerese is lehet, egyes kiemelt napokon viszont a forgalom akár egy átlagos napi forgalom többszörösére is nőhet.

– Karácsony után várhatóan hasonló forgalmat tudunk realizálni a 32 áruházunkban és a cég webáruházában szintén. Az idei karácsonyi vásárlások mennyisége már jelentős, de az igazi roham várhatóan az aranyvasárnapon tetőzik majd – áll a közleményben. A legnépszerűbb, legkeresettebb termékek között a nagy képernyős, nagy felbontású televíziók, okostelefonok, szárítógépek és játékkonzolok szerepelnek, illetve egyre nagyobb a kereslet az olyan termékek iránt is, amelyek wifi-képesek, vagy Bluethooth-kapcsolattal rendelkeznek, tehát egymással is képesek kommunikálni. A MediaMarktnál ugyanakkor azt tapasztalja, hogy nemcsak bizonyos termékek köre fogy ilyenkor kiemelten, hanem az ezekhez választott kiegészítő szolgáltatások eladása is. Csak a black friday idején ugyanis három és félszeresére nőtt a szolgáltatások értékesítése a tavalyihoz képest a vállalatnál, ezek között a legnépszerűbb a kijelző védőfóliák felhelyezése az okostelefonokra, továbbá a kiterjesztett garanciaszolgáltatás volt.

A vállalatnál történt vásárlások azt mutatják, hogy nagyjából minden harmadik vásárló vette igénybe ezen szolgáltatások egyikét. Ez a kiemelkedő arány arra utal, hogy egyre tudatosabbak az emberek a vásárlás során, hiszen biztonságban akarják tudni ezeket a jellemzően nagy értékű műszaki cikkeket, és ezért fizetni is hajlandók érte.