Veszprém megyében is évről évre nő a halfogyasztás

Az elmúlt tíz évben nőtt a halfogyasztás, 2018-ra elérte a 6,73 kilogrammot évente és személyenként.

Az agrártárca célja, hogy ez a mennyiség 2023-ra egy kilogrammal növekedjen. A fogyasztást az is segíti, hogy a hal, a halfilé, és halhús áfáját 27-ről öt százalékra mérsékelték, beleértve a tiszai halászléhez nélkülözhetetlen ikra, haltej és halmáj forgalmi adóját is.

– Bár cégünk halasboltja már régóta megvan, és előttünk is halbolt működött itt, tény, hogy a szortiment az utóbbi hat-hét évben a fogyasztással kezdett nőni, ami tavaly ugrott nagyot, az áfacsökkentés körülbelül 5-10 százalékkal emelte. Kaphatók hazai halak és a prémium kategóriára is van kereslet, igaz, nem jelentős: norvég lazacfilé, panírozott rákfarok, tonhal steak – mondta el lapunknak Czicza Krisztián, a Vajda Hús Kft. üzletvezetője.

Karácsonykor és húsvétkor nagy a fogyasztás, és nyáron – talán a Balaton közelsége miatt is – hétvégenként jól fogy a hal. A veszprémi piacon található boltban a pontyból viszik a legtöbbet, erre a halra év közben is nagy a kereslet, de az utóbbi évben látványosan megnőtt a szürke harcsa forgalmi részaránya, és emelkedett a prémium termékeké. Keresik a süllőt és csukát is.

– A süllőnél és a csukánál mindig a balatonira kérdeznek rá, de ezt nem lehet kapni. Úgy tudom, vannak rá tervek, hogy megoldják, reméljük két-három év múlva már ilyen halakat is tudunk majd árulni. Aki balatoni halon nőtt fel, az meg tudja különböztetni a balatonit a tóban nevelt haltól. A mi beszállítónk Sárszentmihályról és Marcali környékéről hozza a halat, benne bízunk, mert tudjuk, hogy nála nem iszapízű a hal.

Visszajáró vevőink vannak, nem tehetjük meg, hogy a hal ne legyen jó ízű. A kereslet általában a hét második felében jelentkezik, az még nem jellemző, hogy egy egyszerű vacsorára halat fogyasztanánk. Ráadásul még mindig csak a halászlében és a rántott halban gondolkodunk, sokan nem mernek roston sütni, nem mernek valami szaftosabb ételt készíteni. Mi próbálunk segíteni – mondta el Czicza Krisztán, a veszprémi piaci halbolt vezetője.

Hozzátette, hogy sokan a pult előtt állva döntik el mit vásárolnak, és nekik lehet jó ötleteket adni. A szakember szerint a halnál a kevesebb több, azaz nem kell agyon- nyomni fűszerrel, viszont pár perc alatt elkészül.

Nemrég egy kérdőíves felmérésen megkérdezték a Terasz Bisztró vendégeit arról, hogy milyen újításokat látnának szívesen a kínálatukban.

– Bár mi az átlagnál több halat használunk, még így is azt láttuk, hogy több halra van igény. Mi hiszünk abban, hogy az édesvízi halaink versenyképesek a hekkel, pontyból is lehet olyan dolgokat létrehozni, ami felveszi a versenyt a tengeri halakkal. Ezeket sokszor egyébként is csak a kényelmességük miatt fogyasztjuk, mert szálkamentesek, mert nem annyira karakteres ízűek – mondta el Kocsis Bálint, a bisztró séfje. A szakember szerint minden tengeri halnak megvan az édesvízi alternatívája, lehet füstölt tokhalat venni füstölt lazac helyett, de beszerezhető akár a füstölt pisztráng is.

A hal alapanyagként szinte bármire használható, lehet levest, salátát, de akár halas hamburgert is készíteni belőle.