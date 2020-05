Megyénkben sem indult jól az év a mezőgazdaságban

A tél is száraz volt, és az elmúlt 100 év harmadik legszárazabb tavasza van lassan mögöttünk. A talajok már kora tavasszal sem rendelkeztek víztartalékkal, az áprilisi fagyok elvitték a megye mandula és kajszitermésének nagy részét.

– Átlagosan az áprilisi csapadékmennyiség Veszprém megyében 40 és 50 milliméter között volt, idén nagy átlagban 3 és 8 milliméter közötti mennyiség esett. Kisebb foltokban volt egy-egy zápor, de az is csak a pillanatnyi túlélésre volt elég. Lassan tényleg nem értjük, hogy miből élnek a növények, amikor tenyérnyi repedések vannak a szántóföldeken – mondta el lapunknak Bakonyi Frigyes a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara megyei területi szervezetének elnöke.

Az őszi árpák már kikalászoltak, a homokosabb, vagy szárazságra érzékeny talajokon 20- 30 centiméteres szárra kalászt hoztak, melyek virágoznak.

– Az kérdés, hogy a szemek mennyire telnek majd ki, vannak már olyan búzatáblák, ahol az is kérdéses képesek-e egyáltalán kalászt hozni, mert a növények már több hete megálltak a fejlődésben. Ha kalászol is, rövidebb kalászok és apróbb szemek keletkeznek. A növények a túlélésre játszanak, ha stresszhatás éri őket, és az aszály is stressz- ilyenkor megpróbálnak minél előbb magot nevelni. Felemésztik utolsó tartalékaikat is, hogy néhány szem termés tovább vigye a következő generációt – tette hozzá.

Az időjárás előrejelzések szerint a következő napokban sem várható jelentősebb csapadék, az már biztos, hogy jelentősen csökken az idei termésmennyiség. A nagy gabonatermő francia és német területeken nincs aszály, így a gabonaárak emelkedésére nem kell számítani. Ez jó hír az állattartóknak, bár a vírushelyzet miatt több ágazatban is értékesítési nehézségekkel küzdenek a termelők. Rossz a gabonatermesztőknek, akik így hektáronként sokkal kisebb bevétellel számolhatnak.

A repce vészelte át talán legjobban a szárazságot, mert mélyen gyökerező növény, de ez is mutatja a kényszerérés tüneteit: főszáron hoz termést, és oldalelágazások nem képződtek. Nem csak a csapadék hiányzik, de a növények fejlődésének a viszonylag hűvös időjárás sem kedvezett. Az elmúlt napokig is 4-5 fokokat mértek reggelente.

– Főként az árpában volt nagy a hidegstressz, ami, ha aszállyal párosul, már jelentősen visszaveti a fejlődést. A veresnyakú árpabogár már tömegesen megjelent a gabonákban, és egyre több a levéltetű is. Az időjárás a rovarkártevőknek kedvez, a gombabetegségekkel viszont most nem kell számolni. Az április közepén vetett kukoricának és napraforgónak vontatott, hiányos a kelése. Az egyenetlen állományok gyomirtó kezelése később nehézkes lehet-fejezte be Bakonyi Frigyes.

A rossz gabonahelyzet mellett jó eséllyel gond lesz a szálastakarmányokkal, ami az állattartóknak okozhat problémát. Az almamoly és a cseresznyelégy rajzása elkezdődött. A kiskertekben feromoncsapdával és a sárga ragacslapok kihelyezésével hatékonyan és környezetbarát módon lehet ellenük védekezni. Nem szabad elfeledkezni a puszpángmoly elleni védekezésről sem.