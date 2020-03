Mennyibe kerülnek a webáruház készítés árak?

A címben feltett kérdés megválaszolása ugyan nem annyira bonyolult még akkor sem, ha tudjuk, hogy rengeteg mindentől függhet.

Mielőtt azonban csak árakra alapozva hozna meg egy olyan döntést, hogy szükséges-e igénybe vennie a webáruház készítés szolgáltatást, fontos, hogy a potenciális bevétel oldalát is megvizsgálja. Persze az árbevételt sosem volt annyira egyszerű megbecsülni, főleg, ha még nincs tapasztalatunk egy adott piacon, de a statisztikai adatok nagyon sokat tudnak segíteni. A hazai online kiskereskedelmi forgalom közel 1000 milliárd forint volt 2018-ban, aminek több, mint a felét a hazai vállalkozások söpörhették be. Ez a tendencia azóta csak növekedett, így általánosságban kijelenthető, hogy megéri belevágni a webáruház készítés projektbe. Persze nem mindegy, hogy mit, kinek, hogyan és mennyiért. Az első három kérdés megválaszolása nem általánosítható egyszerűen, mivel függ az adott cég profiljától, azonban az utolsó kérdéssel már lehet számolni. A mennyiért pedig nem kevesebbre ad választ, mint a webáruház készítés árak kérdésre. Első körben tudni kell, hogy a fizetendő összeg két csoportra bontható. Az első kategória tulajdonképpen a webáruház készítés költsége, amelyet egyszer kell kifizetni. Ez az optimalizálástól kezdve a termékfeltöltésen keresztül mindent magába foglal, így ha ezt a szolgáltatást vesszük igénybe, akkor kézhez kapunk egy jól felépített, cégünkre szabott online boltot. Itt azonban még nem merülnek ki a webáruház készítés árak, ugyanis egy ilyen online felület csak akkor lesz hosszútávon is sikeres, ha folyamatosan törődünk vele. Sokan ezt rábízzák egy random munkatársra, aki nagyjából konyít a dologhoz a saját elmondása szerint. Ilyenkor az a tapasztalat, hogy az új online felület eredményessége lefelé mutató tendenciát mutat, ugyanis nincs megfelelően optimalizálva. Ha profira bízzuk, akkor ez egy havi költséget jelent, amely sokkal kevesebb lesz, mint a várható bevétel. Ebből a két tételből állnak webáruház készítés árak, a konkrét számokhoz pedig kattintson!