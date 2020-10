Anyagvizsgáló laboratóriumot avattak Herenden

Az Agrárminisztérium feladatai közé tartozik, hogy országos szinten megoldott legyen a termelőknél keletkező mezőgazdasági fóliahulladék gyűjtése, és rendelkezésre álljanak az ehhez szükséges technikai feltételek.

A magyar licenc, a hazánkban és az EU számos országában már bejegyzett Csatári-féle szabadalom megkönnyíti, hogy ezt, a mezőgazdasági és társadalmi szempontból egyaránt fontos feladatunkat maradéktalanul teljesítsük – fogalmazott Nagy István agrárminiszter az avatón.

Ünnepélyes keretek között az agrárminiszter avatta fel a Jáger Csoport technológiai rendszer- és anyagvizsgáló laboratóriumát a herendi Majolika parkban. Nagy István elmondta, a minisztérium célja az, hogy – a vidék gazdaságát erősítve – minél kisebb költséggel és környezeti terheléssel, minél egészségesebb, jobb minőségű, piacképesebb árut állítsanak elő a magyar mezőgazdasági termelők, élelmiszergyártók, és mindezt nagyobb jövedelmezőség mellett. Ez csak úgy valósítható meg, ha a kutatás-fejlesztés eredményeit mind nagyobb arányban alkalmazzuk, és átültetjük a mezőgazdasági gyakorlatba. Az agrárminiszter kiemelte, a Csatári Plast Kft. technológiai rendszere és anyagvizsgáló laboratóriuma kiváló példája annak, hogy a komoly szellemi és anyagi ráfordítást igénylő kutatás-fejlesztés, a tudástranszfer, az innováció olyan sokszorosan megtérülő befektetés, amely hosszú távra biztosítja a fenntartható gazdálkodást hazánkban.

Csatári László elmondta, hogy a laboratóriumra 250 millió forintot költöttek saját erőből. Az új labor alkalmassá teszi őket arra, hogy bevizsgálják a különböző műanyagokat, és kiderítsék azt, hogy milyen keverékeket kell használniuk ahhoz, hogy a lehető legjobb minőséget hozzák ki a hulladékokból. Ezek nélkül az információk nélkül nem létezik újrahasznosítás, ezért mérföldkő a labor átadása az életükben.

Az ügyvezető kitért arra is, hogy az agrárszektorból kikerülő szennyezett fóliákból, rafiákból csodadolgok készíthetők, ráadásul közös felelősségünk, hogy tegyünk a tisztább jövőért. Kiderült az is, hogy az üzemben a vendégeknek is bemutatott gép, és az alkalmazott technológia nyolc év saját fejlesztőmunkájának az eredménye. A herendi üzemben egyébként készült már próbagyártásban szemeteskuka, zajszigetelő fal, egészségvédő álláskönnyítő szőnyeg és gyümölcsös kosarak. Tervezik még öntözési rendszerekhez csöpögtetőcsövek gyártását, és szerepel a tervek között vadháló, szúnyogháló és csibeháló gyártása is.