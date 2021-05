Miért érdemes a NO.1 Property Zrt. bérelhető ingatlanjaiban gondolkodni?

Manapság lakást vásárolni egyáltalán nem egyszerű feladat. A hitelek ugyan meglehetősen kedvező kamatokkal érhetőek el, ugyanakkor a legtöbb pénzintézet elvárja az önerőt, amit pedig nem olyan könnyű előteremteni.

A 30%-os állami támogatás megszűnésével ez még nehezebbé vált, főleg, hogy míg tíz éve egy lakást öt-hat millióért lehetett megvásárolni, addig most ugyanez az ingatlan háromszor-négyszer ennyibe is kerülhet. Ennek értelmében az önerő sem egy-másfél millió, hanem inkább három-négy.

Ez az összeg sokak számára nagyon távolinak tűnhet, ezért sokan inkább hosszú távú bérlésben gondolkodnak. Akinek volt lehetősége a devizahitel bedőlése után ingatlanba fektetni, ők most jól járnak, hiszen a lakások kiadása manapság nagyon megéri. Ugyanakkor sok a rossz tapasztalat a magántulajdonú lakások bérlésével kapcsolatban, így egyre inkább terjed a céges tulajdonú lakások bérlése. Ez jóval biztonságosabbnak tűnik, hiszen a bérleti díj és a rezsi is fix, és a lakások is a legtöbb esetben felújítottak vagy újépítésűek.

Milyen bérlési lehetőségek vannak ma Magyarországon?

Mivel saját lakást vagy házat vásárolni nagyon nehézkessé vált napjainkban, többen döntenek a bérlés mellett. Ha albérletekben gondolkodunk, akkor egyrészt számos kiadó lakást találunk, viszont az bérleti árak nagyon magasak az elmúlt évekhez képest. A koronavírus hozott némi csökkenést, de a szakértők szerint ez nem marad tartós. A magántulajdonú lakások bérlésén túl lehetőség van már céges tulajdonú lakások bérlésre is, és az úgynevezett munkásszállók is nagyon keresettek. A munkásszállókon egy szobát vagy ágyat bérelhetünk, ezt elsősorban a külföldi munkavállalók használják ki.

A céges tulajdonú lakásokból egyre több van. Itt lényegében arról van szó, hogy egy cég kezében van a tulajdon, több lakást is kínál, melyet önálló lakásként, vagy lakrészenként, szobánként ad bérbe. Ez a lehetőség azért is annyira népszerű, mert az ilyen lakások általában felújítottak vagy új építésűek. A NO.1 Property Zrt. ingatlanjai például mind azok, erről meggyőződhetünk, ha felmegyünk a cég honlapjára, a no1propertyzrt.com oldalon megtalálhatjuk a kínálatukat képekkel és részletes információkkal.

Vásárlás helyett egyre többen gondolkodnak hosszú távú bérlésben

Az olyan lakások, mint amit a NO.1 Property Zrt. is kínál nagyon keresettek, és mivel fix bérleti díjjal és rezsivel lehet számolni, sokan hosszútávra tudnak velük tervezni. Az ilyen lehetőségek azért is jók, mert nem kell azon tanakodnunk, hogy vajon télen mennyi lesz a fűtésszámla, és nem kerülnek elő rejtett költségek sem. Ha kételkedünk, akkor no1propertyzrt.com-on részletesen tájékozódhatunk, mi tartozik bele a rezsibe. Mivel az ingatlanárak az elemzők szerint inkább emelkedni fognak a következő években is, az ingatlanvásárlás nem lesz könnyebb a jövőben sem.

Ha hosszú távú bérlésben gondolkodunk, akkor érdemes arra figyelni, hogy olyan ingatlant válasszunk, amiről tudni lehet, hogy pár év múlva sem adják el a fejünk fölül. Ezt egy magánszemély nem tudja garantálni, főleg a koronavírus helyzet jelenlegi fényében pedig pláne nem. Ezért érdemes inkább a céges tulajdonú lakásokban gondolkodni.