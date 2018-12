Miért éri meg a fix törlesztőrészlet?

Szeretnél hitelt felvenni, de nem tudod eldönteni, hogy fix, vagy változó kamatozású hitelt válassz? Tartasz a kamatkockázatoktól?

Egyre többen választják a bankoknál a fix kamatozású hiteleket, hiszen a futamidő végéig fix törlesztőrészletet nyújtanak, és a törlesztőrészlet a végtörlesztésig nem változtatható sem az adós, sem a bank részéről.

Hazánkban jelenleg 3-5-10-15 és 20 éves kamatperiódusú, fix kamatozású hitelek vannak a piacon. A személyi kölcsönöknél általában fix a törlesztőrészlet és a kamat, de előfordulhatnak 3 hó, 6 hó, 12 hó, 3 év kamatperiódusúak is. Fix kamatozású hitel felvétele esetén a törlesztőrészletek a teljes futamidő alatt változatlanok maradnak, így kiszámíthatóvá válik a hitel visszafizetése. A hosszú távra felvett kölcsönök viszont drágábbak a rövidebb, változó kamatozású hitelekhez képest, hiszen ez az ügyfél részére kockázatmentes, és a kockázatmentességet a bank magasabb kamattal terheli meg. Az utóbbiaknál csak a szerződésben meghatározott kamatperiódusok ideje alatt fixálódik a kamat, de periódusonként adott a lehetőség a bank számára, hogy változtasson rajta, ami a törlesztőrészlet nagyságát is befolyásolja. A döntésednél érdemes fontolóra venned, hogy a hitelkamatok jelentős részét meghatározó jegybanki alapkamat milyen irányba mozoghat a futamidő alatt, hiszen akár még jobban is járhatsz egy változó kamatozású hitellel, de az is igaz, hogy az emelkedő jegybanki alapkamat mellett alacsonyabb szinten fixálhatod a törlesztőrészletedet egy fix kamatozású hitellel. Jelenleg az a tendencia, hogy hamarosan emelkedni kezd, hiszen hosszú ideig volt nagyon alacsony, és ennél lejjebb már nem nagyon mehet, tehát ha fix törlesztőrészletet szeretnél, akkor javasoljuk, hogy váltsd ki a meglévő hiteledet!

Ha fix kamatozású és fix törlesztőrészletű hitelt szeretnél felvenni, akkor mielőtt leadnád a hiteligénylésedet, mindenképp hasonlítsd össze a pénzintézetek legjobb ajánlatait! Ezt oldalunk segítségével könnyedén megteheted, és ha kérdéseid lennének, vedd fel velünk a kapcsolatot megadott elérhetőségeinken!

