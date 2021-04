Minden elfagyott a tósokberéndi kertekben szerda reggelre

Elfagytak a gyömölcsfák és a virágok a tósokberéndi kertekben szerda reggelre, amikor mínusz hét fok volt, ezt mondták elkeseredetten az emberek.

Ezt ne hagyja ki! Továbbra is uszít a baloldal a sikeres oltási program ellen

Egervári Lászlóné szomorúan beszélt arról, hogy elfagyott a kertben kajszi-, és az őszibarack is. A fák már gyönyörűen virágoztak, ők meg bíztak a szép termésben, aminek most a faggyal vége lett. Szomszédja pedig arra panaszkodott, hogy nála a szilvafa is elfagyott szerda reggelre.

-Minden fekszik a földön, borzasztó látvány fogadott a kertben reggel, ezt mondta Szalai Ibolya. Virágzott már a szilva, a barack, a cseresznye, a körte, az alma és a meggy, és most minden növénynek vége van. Hófehér lett a dértől reggelre a piros pléd, amivel letakarta a citromfákat. Sajnos elfagytak a virágai is, így a jácint, a nárcisz és valószínűleg a leander is. Ibolya szerint senkinek és semminek nem tesz jót, hogy két napja még plusz húsz fokot lehetett mérni.

Többen elkeseredetten mondták el Tósokberénden, hogy mindez amiatt is nagyon szomorú, mert a boltokban nagyon drágán lehet megvenni a gyümölcsöket, amik most elfagytak a kertjeikben.

A badacsonylábdihegyi Török Károlytól megtudtuk, hogy náluk is -4 fokot mértek, a virágba borul kajszibarack és mandulafák elfagytak.

Veszprém megyében több településen is arról beszéltek az emberek, hogy náluk is mindent tönkretett az áprilisi fagy.