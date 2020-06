Módosítják a tapolcai költségvetést

Dobó Zoltán polgármester szerint a város apraja-nagyja, a társadalmi és a gazdasági szereplők is alig várják, hogy az élet visszatérjen a régi kerékvágásba. Onnantól pedig egy lépés csak, hogy például a kulturális és a sportintézmények is megnyissák kapuikat.

Tapolca polgármesterének a közösségi oldalon adott tájékoztatása szerint az adóbevételek kiesése hosszú távon komoly problémát jelent a városnak.

– Remélem, hogy szoros gazdálkodással, átgondolt költségvetési politikával megelőzhetjük a nagyobb bajt. Most még tudjuk kezelni a ránk nehezedő pénzügyi gondokat, de elengedhetetlenek a takarékossági intézkedések. A mai költségvetési számokból látszik, hogy a jövő év milyen nehézségeket hoz. Az adóbevételek jóval alacsonyabbak lesznek, mint ahogy a 2019-es évben a vállalkozások teljesítettek. Az az esztendő a tapolcai vállalkozások esetében is csúcs év volt. De erős a szolgáltatási szektorunk, jelentős bevételi forrást ad a turizmus a vendégéjszakák után, és az építményadó sem elhanyagolható. Az adóinkat összességében 960 millió forintra becsülöm, azonban úgy számolom, hogy jövőre legalább 400 millió forinttal kevesebbet tudunk beszedni. Ez óriási, drasztikus kiesés. Komoly döntéseket kell meghoznunk, ami ugyanolyan fájdalmas, mint egy családban hasonló esetben. Elsősorban a fejlesztési forrásokat vesszük vissza és eltoljuk a beruházásokat. Egyéb, a személyi juttatásokhoz kötődő, kisebb megvonásokat is bevezetünk. Bízunk benne, hogy egy megfontolt költségvetési hozzáállással megelőzhetünk nem várt, negatív eseményeket. Gondot okoz majd, hogy a friss hírek szerint az iparűzési adót 2021 áprilisáig kell befizetnünk, ha ez tényleg így lesz, az komoly nehézség elé állítja a várost – mondta Dobó Zoltán.

Hozzátette, az iparűzési adó hat éve még 110 millió forintot tett ki, és ez az összeg helyben is maradt. Habár ez a város összköltségvetésének nem túl nagy százaléka, viszont a szabadon felhasználható, hozzávetőlegesen 500 millió forintos keretnek jelentős része.

– Tartalékunk van az elmúlt öt év szoros gazdálkodásának köszönhetően, de az két évnél hosszabb időn át nem tudja fedezni a város teljes működtetését – közölte Dobó Zoltán. Megjegyezte: a működésre, az intézmények zavartalan működtetésére szeretnék fordítani a rendelkezésre álló összeget, illetve elsősorban a gyerekeket és az időseket érintő szolgáltatásokra.

– Idén lelassul az utak felújításának folyamata, hiszen ebben az évben legalább 300 milliós megtakarítást kell elérni a költségvetéshez képest. Remélem, hogy ez sikerül, és olyan költségvetési módosítást tudunk elfogadni, amely a város hosszú távú működtetését szolgálja. Hitelfelvételre nem lesz szükség, ha a fenti intézkedéseket meghozzuk, és nem lesz a mostaninál rosszabb a helyzet. Nagy szükség van rá, hogy hideg fejjel és erős kézzel vezessük a várost – fogalmazott a polgármester.