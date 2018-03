Munkát keres? – Nálunk sok lehetőség közül válogathat!

Oldalunkon most is rengeteg álláslehetőség közül válogathat.

Takarítók, szobaasszonyok

Éves állásra és a nyári időszakra is keresnek takarítókat, szobaasszonyokat. Tihanyba, Balatonfüredre és Csopakra is mehetünk dolgozni, ha a Balaton mellé vágyunk. Nem csak az aktív korúakat, hanem nyugdíjasokat is várnak.

Vendéglátás, turizmus minden területére

A vendéglátóipari szakmunkások válogathatnak a legnagyobb választék közül. Pincérek, szakácsok, konyhalányok, recepciósok: mindenki találhat kedvére való pozíciót.

Kereskedők és sofőrök

Eladói végzettséggel töltőállomásra, élelmiszerboltba és dohányboltba is jelentkezhetünk. A vezetés szerelmesei személyautó és kamion sofőrként is találhatnak lehetőséget.

Szerelők és ezermesterek

Tehergépjármű-, autóvillamossági-szerelő, lakatost és központifűtés- és csőhálózat szerelő állás is várja a jelentkezőket.

Felkeltettük az érdeklődését? Az álláshirdetéseket az alábbi oldalon találhatják meg. >>>>A felsoroltak mellett sok más munkakörben is találhatunk lehetőséget!